Apre a Cosenza l’Antica Pizzeria Da Michele

L’Antica Pizzeria Da Michele ha aperto ieri la sua sede in viale Giacomo Mancini 28, portando in città il profumo e il sapore di una pizza che racconta oltre centocinquant’anni di storia.

In viale Giacomo Mancini, cuore pulsante di Cosenza moderna, da ieri si respira il profumo della pizza napoletana più famosa al mondo: L’Antica Pizzeria Da Michele ha inaugurato la sua nuova sede, portando con sé un bagaglio di oltre centocinquant’anni di storia.

La storia dell’Antica Pizzeria Da Michele comincia a Napoli nel 1870, quando Michele Condurro, dopo aver imparato l’arte bianca dai migliori maestri pizzaioli dell’epoca, aprì la sua prima bottega in città.

Nel 1906 la pizzeria venne trasferita in via Cesare Sersale, nel quartiere Forcella, dove ancora oggi si trova la sede storica, diventata una vera e propria meta di pellegrinaggio per pizza lovers da ogni parte del mondo.

Il successo globale della pizzeria ha raggiunto la vetta nel 2010, quando una Julia Roberts in cerca di sè stessa nel film cult Mangia, Prega, Ama, è approdata nella storica sede di Napoli, rendendola una destinazione di riferimento enogastronomico per turisti cinofili e appassionati.

Successivamente, il marchio ha iniziato un percorso di crescita internazionale grazie a “Da Michele in the world”, portando il modello di Forcella in tante città italiane ed estere: da Tokyo a Londra, da Roma a Los Angeles, fino al Medio Oriente e, in futuro, in Australia.

Dopo Crotone, Cosenza diventa la seconda tappa calabrese del viaggio di Michele, che da Napoli ha conquistato il mondo senza mai snaturarsi. Il locale è grande e accogliente, con 100 posti a sedere all’interno e 40 all’esterno, in una zona strategica che collega il centro storico con i suoi tesori e le arterie più frequentate della città.

Semplicità e fedeltà alle origini sono i tratti distintivi del marchio: L’antica Pizzeria Da Michele, partendo dal sud Italia, è riuscita a trasferire i suoi tratti distintivi in quasi tutti i continenti, esportandone fedelmente le caratteristiche peculiari.

Come un imprinting, infatti, in ogni sede si ritrova la stessa anima; le materie prime sono rigorosamente campane e i pizzaioli trasferiscono le proprie competenze tecniche agli staff delle cucine di ogni filiale.

Anche l’arredamento è caratteristico: i tavoli in marmo e i quadri che raccontano la storia della pizzeria richiamano lo spirito di Forcella, mentre il forno con maioliche dorate diventa protagonista della sala, regalando un impatto scenico unico.

Francesco De Luca, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world, sottolinea la soddisfazione di questa nuova apertura: “La nostra missione è quella di portare un pezzo di Napoli in giro per il mondo; in ogni locale avviene una commistione con il territorio, inserendo prodotti regionali, come i vini, nel menu, e pizze speciali, che variano una volta al mese.”

Pochi ingredienti, grande attenzione alla qualità, fedeltà assoluta alla tradizione. In menu si trovano i classici senza tempo come la margherita, la marinara, la cosacca e la nerano, a cui si affiancano variazioni stagionali e incursioni legate ai prodotti calabresi, quasi un ponte tra due culture gastronomiche fortemente identitarie.

Fortuna Mazzeo