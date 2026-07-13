Savuto: opportunità di finanziamento per lo sviluppo di imprese promosse da donne, giovani e persone svantaggiate. Workshop a Rogliano

L’iniziativa, promossa dal Centro per l’Impiego di Cosenza, è in programma per mercoledì 15 luglio. Coinvolti i sindaci del territorio e i potenziali beneficiari.

ROGLIANO (CS) – Un’azione mirata di orientamento sul territorio per trasformare il potenziale dei cittadini in progetti d’impresa sostenibili. Mercoledì 15 luglio 2026, alle ore 9:30, la Sala Consiliare del Comune di Rogliano ospiterà un workshop dedicato all’Avviso pubblico “Sostegno allo sviluppo di imprese che producano effetti socialmente desiderabili e beni pubblici promosse da donne, giovani e svantaggiati in genere” nell’Area Interna Reventino-Savuto.

All’incontro, che si configura come un momento cruciale di divulgazione e confronto territoriale, interverrà il responsabile del Centro per l’impiego di Cosenza, Giovanni Cuconato, insieme ai funzionari Rosy Cannata referente EQ Servizi alle Imprese e Autoimpiego, Sonia Brindisi referente EQ per le Politiche Attive e i servizi per la Formazione e Programma GOL e Serafino Perri referente EQ per l’Accompagnamento al lavoro. Il supporto operativo a livello locale sarà garantito anche dai funzionari della Sede Locale Coordinata di Rogliano e da Sviluppo Lavoro Italia, alla presenza dei sindaci dei comuni del cosentino coinvolti nella misura (Bianchi, Carpanzano, Colosimi, Panettieri, Parenti, Pedivigliano, Scigliano con Rogliano capofila).

L’appuntamento testimonia l’impegno costante sul territorio del Centro per l’Impiego di Cosenza e della Sede Locale Coordinata di Rogliano che, insieme al Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive della Regione Calabria, hanno svolto una capillare attività di scouting e selezione. Una sinergia che permetterà di coinvolgere una platea di oltre 200 aspiranti imprenditori e potenziali beneficiari, pronti a ricevere un orientamento mirato e concreto sulle opportunità di finanziamento.

Tutte le informazioni sul bando sono consultabili alla pagina dedicat

a: https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/avviso-per-il-sostegno-allo-sviluppo-di-imprese-che-producano-effetti-socialmente-desiderabili-e-beni-pubblici-promosse-da-donne-giovani-e-svantaggiati-in-genere/