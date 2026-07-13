Lorica Lake 2026: Barbara Grillo prima assoluta nella 3km, Giuseppe Mazzuca vince il miglio. AQA Cosenza prima società

Lorica (CS), 12 luglio 2026 – Si è conclusa con un grande successo la Lorica Lake 2026, tappa nazionale del circuito della Federazione Italiana Nuoto di nuoto in acque libere, andata in scena l’11 e il 12 luglio sulle acque del Lago Arvo, nel cuore del Parco Nazionale della Sila.

Nelle due giornate di gara circa 150 atleti si sono confrontati nelle prove del miglio e dei 3 km, in uno scenario naturale che ha reso la manifestazione un appuntamento di riferimento per il nuoto in acque libere a livello nazionale.

I vincitori assoluti

A conquistare il primo posto assoluto nella prova dei 3 km è stata Barbara Grillo, che ha preceduto tutti gli atleti in gara regalando una prestazione di grande livello sulle acque del lago silano. Nella prova del miglio, il successo è andato a Giuseppe Mazzuca.

Il podio societario

Anche la classifica a squadre ha regalato spunti interessanti, con il seguente podio societario:

● 1° posto: AQA

● 2° posto: Anzianotti

● 3° posto: KR Swim

Uno sport in equilibrio con l’ambiente

La manifestazione è stata seguita grazie alla sinergia con Calbria straordinaria e con particolare attenzione anche sotto il profilo ambientale, in linea con la sensibilità del territorio calabrese verso la tutela del proprio patrimonio naturale. In questo senso ha giocato un ruolo importante la sinergia con lo sponsor CALABRA MACERI, per il quale il rispetto dell’ambiente rappresenta un valore prioritario, in perfetta coerenza con la cornice naturalistica del Parco Nazionale della Sila che ha ospitato l’evento.

I ringraziamenti

“L’organizzazione – si legge nella nota stampa – ha voluto ringraziare tutti gli enti, le istituzioni e i partner che hanno reso possibile lo svolgimento della manifestazione.

Un ringraziamento particolare va al Parco Nazionale della Sila e al Commissario Liborio Bloise, alla Provincia di Cosenza, Vice Sindaco Luigi Candalise , alle amministrazioni comunali di San Giovanni in Fiore e Casali del Manco, e alla Federazione Italiana Nuoto.

Sponsor e partner

Un sentito ringraziamento allo sponsor Calabra Maceri e a tutto il suo staff, ad A2A, a Fishing Experience che hanno garantito l’assistenza in acqua con le imbarcazioni, a Il Ruscello, al Park Hotel 108 e al Brillo Parlante.

Fondamentale il contributo del medico della manifestazione, Dott. Marcello Silletta, dei giudici di gara e dei cronometristi per le due giornate di gara, della Croce Verde Silana per il prezioso supporto sanitario. Un ringraziamento va inoltre a Daniele Donnici Destinazione Sila e Antonella Tarsitano Park hotel 108″.



Un appuntamento consolidato per lo sport acquatico calabrese

Con questa edizione, la Sila si conferma ancora una volta location d’eccellenza per il grande sport acquatico, capace di ospitare un appuntamento di livello nazionale nel segno dello sport, del territorio e della sostenibilità ambientale.