Arena dei Cedri 2026: presentata in Senato la rassegna che punta a rafforzare l’attrattività del territorio

È stata presentata presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica la programmazione estiva 2026 dell’Arena dei Cedri, il progetto culturale e di spettacolo promosso dal direttore artistico Alfredo De Luca e dall’Amministrazione comunale di Santa Maria del Cedro, con il cofinanziamento del Dipartimento Turismo della Regione Calabria.L’iniziativa, ospitata su impulso del Senatore Mario Occhiuto, ha rappresentato un importante momento di confronto istituzionale e di promozione territoriale, evidenziando il ruolo strategico che i grandi eventi culturali possono assumere nei processi di valorizzazione e sviluppo delle destinazioni turistiche del Mezzogiorno.A moderare l’incontro è stato il giornalista e inviato di Sky Italia Sandro Donato Grosso. Ad aprire i lavori con i saluti istituzionali è stato il Senatore Mario Occhiuto, che ha espresso apprezzamento per un progetto definito ambizioso e capace di rafforzare l’offerta culturale della costa tirrenica calabrese, contribuendo alla crescita dell’attrattività della Riviera dei Cedri attraverso una programmazione di qualità.Nel corso della presentazione è intervenuto anche il consigliere regionale Piercarlo Chiappetta, che ha illustrato una proposta di riflessione normativa riguardante le strutture amovibili collocate all’interno di aree di pregio paesaggistico. L’obiettivo, secondo quanto evidenziato, sarebbe quello di consentire il mantenimento delle infrastrutture per l’intero arco dell’anno, favorendo la destagionalizzazione degli eventi e una significativa riduzione dei costi legati alle operazioni di montaggio e smontaggio.Tra gli ospiti dell’incontro anche il presidente di Assomusica, Carlo Parodi, che ha posto l’accento sul valore economico e sociale della musica dal vivo in Italia. Parodi ha ricordato come il Paese si collochi tra le prime cinque nazioni al mondo per l’indotto generato dagli spettacoli dal vivo, evidenziando inoltre la crescita registrata negli ultimi tre anni in Calabria e più in generale nel Sud Italia.A rappresentare il territorio ospitante è stato il sindaco di Santa Maria del Cedro, Ugo Vetere, affiancato dalla Giunta comunale. Nel suo intervento ha sottolineato gli obiettivi strategici dell’Arena dei Cedri, individuati nella valorizzazione delle risorse territoriali, nel rafforzamento dell’identità culturale locale e nell’incremento dei flussi turistici attraverso un’offerta di eventi di rilevanza nazionale.A concludere la presentazione è stato il direttore artistico Alfredo De Luca, che ha illustrato il cartellone della stagione 2026. La rassegna prenderà il via il 3 agosto con Giorgia, per poi proseguire l’8 agosto con Luchè. Il 16 agosto sarà la volta di K Pop Demon Hunters, mentre il 17 agosto saliranno sul palco i Negramaro. Il programma continuerà con due appuntamenti esclusivi per la Calabria: Enrico Brignano il 19 agosto e Geolier il 23 agosto. La manifestazione si concluderà il 27 agosto con il concerto dei Pooh.L’Arena dei Cedri si conferma così uno dei principali progetti culturali dell’estate calabrese, capace di coniugare spettacolo, promozione territoriale e sviluppo turistico. L’avvio degli allestimenti è previsto per il mese di luglio, dando il via alla realizzazione di un’infrastruttura dedicata alla cultura e all’intrattenimento nel cuore della Riviera dei Cedri.