Arena dei Cedri in delirio per Geolier. Giovedì 27 gran finale con i Pooh

Nuovo record di presenze in Calabria per Geolier, protagonista del concerto più atteso dell’estate 2026 all’Arena dei Cedri di Santa Maria del Cedro. Circa 20.000 fan hanno raggiunto il lungomare Perlasca per assistere all’unica tappa calabrese del tour dell’artista partenopeo, confermando la straordinaria capacità di attrazione del rapper e consolidando ulteriormente la sua fanbase regionale.Una vera e propria bolgia ha accompagnato l’esibizione dall’apertura fino all’ultimo brano. Applausi, cori e canzoni cantate a squarciagola hanno scandito senza soluzione di continuità una line up serrata, trasformando l’Arena dei Cedri in un grande palcoscenico collettivo. Un successo trasversale anche sotto il profilo generazionale: numerosi genitori hanno infatti accompagnato i propri figli, contribuendo a rendere l’evento un appuntamento di spettacolo e condivisione familiare.La serata ha inoltre sancito il superamento del precedente primato fatto registrare da Geolier nella sua ultima apparizione regionale, due anni fa. L’artista ha così stabilito il nuovo record di pubblico della struttura vista mare della Riviera dei Cedri, destinato a diventare il nuovo parametro di riferimento per i grandi eventi ospitati nella Riviera dei Cedri.A certificare simbolicamente il risultato è stato il conferimento del “Riconoscimento Arena dei Cedri”, consegnato a Geolier dal Direttore Artistico Alfredo De Luca e dal Sindaco di Santa Maria del Cedro Ugo Vetere, in occasione del nuovo record di presenze registrato dalla struttura.Particolarmente atteso il finale dello show, affidato a “Canzone D’Amore”, brano tra i più ascoltati e apprezzati dell’estate e inserito nell’ultimo album dell’artista, “Tutto è Possibile”. Un epilogo cantato all’unisono dalle migliaia di spettatori presenti, che ha chiuso una performance caratterizzata da ritmo, energia e forte partecipazione del pubblico.L’appuntamento con Geolier rientra nella programmazione del festival dell’Arena dei Cedri, cofinanziato dal Dipartimento Turismo della Regione Calabria e realizzato con il contributo del Comune di Santa Maria del Cedro e del GAL Riviera dei Cedri. L’unica tappa calabrese dell’artista è stata organizzata in collaborazione con Dedo Eventi, Ticket Service Calabria e Magellano Concerti.La programmazione 2026 dell’Arena dei Cedri si avvia ora verso il gran finale. Il prossimo 27 agosto sarà la volta dei Pooh, attesi per il live d’autore che concluderà ufficialmente il calendario degli eventi dell’estate 2026.Con il nuovo primato stabilito da Geolier, l’Arena dei Cedri si accredita ulteriormente come uno dei principali poli regionali per i grandi eventi musicali, rafforzando il posizionamento di Santa Maria del Cedro e della Riviera dei Cedri nel circuito dei concerti di maggiore richiamo dell’estate calabrese.