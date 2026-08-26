Ocasio-Cortez congela gli ovuli: il tempo delle donne si può davvero congelare?

Una scelta privata che sui social diventa un racconto condiviso: tra fertilità, maternità, lavoro e possibilità, il caso della deputata americana apre una conversazione che riguarda molte donne.

La deputata statunitense ha raccontato su Instagram il percorso per congelare i propri ovociti. Un gesto personale diventato immediatamente politico: tra autonomia riproduttiva, pressione sociale, lavoro e mercato della fertilità, la domanda non è soltanto perché una donna scelga di congelare i propri ovuli, ma in quale società quella scelta diventi necessaria.

Ci sono gesti che appartengono alla sfera più intima di una persona e che, nel momento in cui vengono mostrati pubblicamente, smettono di essere soltanto privati.

Alexandria Ocasio-Cortez ha scelto di raccontare così il proprio percorso di congelamento degli ovociti: non attraverso una dichiarazione politica, non attraverso un’intervista costruita attorno al tema della maternità, ma attraverso il linguaggio quotidiano di Instagram. Un’iniezione, i farmaci, le giornate del trattamento, le domande degli utenti, i dubbi, la stanchezza. Il corpo di una delle donne più riconoscibili della politica statunitense è diventato, per quasi due settimane, anche un luogo di comunicazione pubblica.

Il 9 agosto la deputata democratica di New York, 36 anni, ha annunciato di avere iniziato il trattamento. Ha spiegato che si tratta di una scelta compiuta per sentirsi «più in controllo» della propria vita e ha collegato la decisione anche alla scarsità di informazioni che, a suo giudizio, le donne ricevono sul proprio corpo e sulla fertilità.

Nei giorni successivi ha documentato diverse fasi del percorso, comprese le iniezioni ormonali. Il 23 agosto ha annunciato di avere concluso la fase di prelievo degli ovociti e ha fatto sapere che avrebbe continuato a condividere informazioni sull’esperienza.

Non è stata, dunque, soltanto la notizia di una donna famosa che congela i propri ovuli. È diventata la cronaca di una pratica medica raccontata in tempo reale da una donna che occupa una posizione di straordinaria esposizione pubblica.

Ed è precisamente qui che comincia la storia più interessante. Una decisione privata dentro una vita pubblica.

Ocasio-Cortez ha parlato apertamente del fatto che rendere pubblico il trattamento comportava anche un rischio politico. La sua scelta è arrivata infatti in un contesto nel quale la salute riproduttiva negli Stati Uniti continua a essere uno dei terreni più conflittuali della politica nazionale.

La sua esperienza ha inoltre prodotto una quantità considerevole di reazioni. Da una parte ci sono stati commentatori e sostenitori che hanno letto nella sua scelta una forma di autonomia e di normalizzazione di un tema ancora poco discusso pubblicamente. Dall’altra, alcune voci conservatrici e pronataliste hanno sostenuto che il congelamento degli ovuli alimenterebbe l’illusione che una donna possa rimandare indefinitamente la maternità senza fare i conti con il declino della fertilità legato all’età.

Il dibattito è stato ulteriormente alimentato dalla coincidenza temporale con le speculazioni su una possibile candidatura di Ocasio-Cortez alla Casa Bianca nel 2028. Alcuni commentatori hanno interpretato la scelta riproduttiva come parte della costruzione della sua immagine pubblica e politica. È importante, però, separare il dato dalla supposizione: Ocasio-Cortez ha raccontato il trattamento e le proprie motivazioni; non ha dichiarato che il congelamento degli ovuli sia collegato a una futura candidatura presidenziale.

Anche il suo rapporto sentimentale è entrato nel racconto mediatico, dopo le indiscrezioni sulla fine della relazione con Riley Roberts. Ma la deputata non ha voluto commentare la propria vita privata. E proprio questo elemento merita di essere tenuto distinto dal resto: il fatto che una donna scelga di preservare la propria fertilità non autorizza automaticamente il pubblico a costruire attorno a quella scelta una storia sentimentale che lei non ha confermato.

Che cosa significa davvero congelare gli ovociti? Il congelamento degli ovociti, o crioconservazione, consiste nel prelevare gli ovociti dopo una fase di stimolazione ovarica, vitrificarli e conservarli per un eventuale utilizzo futuro attraverso tecniche di fecondazione assistita.

Esiste una distinzione importante. La preservazione della fertilità può essere indicata per ragioni mediche, per esempio prima di trattamenti oncologici potenzialmente dannosi per la funzione ovarica. Quando invece viene effettuata per ragioni non mediche — come il desiderio di rimandare la maternità — viene comunemente definita social egg freezing o elective egg freezing. La letteratura scientifica sottolinea tuttavia che la terminologia stessa è oggetto di discussione, perché dietro una scelta apparentemente individuale esistono condizioni sociali, economiche, professionali e relazionali.

La tecnologia è cambiata molto negli ultimi anni. La vitrificazione ha migliorato la sopravvivenza degli ovociti allo scongelamento, ma il punto decisivo rimane l’età alla quale gli ovociti vengono congelati e il loro numero. Le linee guida dell’American Society for Reproductive Medicine sottolineano infatti che l’efficienza degli ovociti diminuisce con l’aumentare dell’età e che non esiste un numero universale di ovociti capace di garantire una nascita.

Il principale predittore della possibilità di ottenere una nascita viva dagli ovociti crioconservati è l’età al momento del congelamento, insieme al numero di ovociti maturi ottenuti.

Per questo il verbo congelare può essere ingannevole se suggerisce una sospensione del tempo. Il tempo biologico non viene congelato insieme agli ovociti, viene congelata una parte della possibilità riproduttiva, è una differenza fondamentale.

La promessa del controllo: è probabilmente questa la parola che permette di comprendere meglio il racconto di Ocasio-Cortez: controllo.

Il controllo del futuro, del tempo, della possibilità di diventare madre senza dover necessariamente decidere oggi.

Da questo punto di vista, la tecnologia può rappresentare un ampliamento concreto dell’autonomia riproduttiva. La letteratura sul social freezing individua tra le motivazioni più frequenti il desiderio di non rinunciare alla possibilità di avere figli in futuro, la difficoltà di trovare un partner con cui costruire una famiglia, gli studi, il lavoro e la ricerca di una maggiore stabilità personale ed economica.

Non è quindi corretto raccontare ogni donna che congela i propri ovuli come una donna che sta semplicemente «mettendo la carriera davanti alla maternità».

Questa formula, apparentemente neutra, contiene già un giudizio, presuppone infatti che carriera e maternità siano due desideri naturalmente contrapposti e che sia la donna a dover scegliere quale dei due sacrificare.

Perché una donna dovrebbe essere costretta a scegliere? Il corpo femminile passa davanti al mercato del lavoro? È qui che il discorso individuale diventa sociale.

Una donna può scegliere liberamente di congelare i propri ovociti, ma quella scelta può essere influenzata da un sistema nel quale la maternità continua ad avere un costo professionale maggiore per le donne rispetto agli uomini.

La ricerca sul fenomeno evidenzia proprio questa ambivalenza. Il congelamento degli ovociti può aumentare il margine di autonomia individuale, ma può anche diventare una risposta individuale a problemi che individuali non sono: precarietà economica, difficoltà abitativa, assenza di servizi, carichi di cura, discriminazione professionale, difficoltà nel conciliare lavoro e genitorialità.

La tecnologia può consentire alla donna di guadagnare tempo senza modificare le ragioni sociali per cui quel tempo le serve, è questa una delle questioni più interessanti sollevate dal dibattito femminista.

Se un ambiente professionale premia la disponibilità totale, la continuità della carriera e l’assenza di interruzioni, il congelamento degli ovociti può diventare una soluzione privata a una struttura pubblica che non si è modificata abbastanza. Non significa che la donna sia «vittima» del capitalismo perché decide di congelare i propri ovuli.

Una scelta può essere autenticamente libera e, contemporaneamente, essere compiuta dentro condizioni sociali che quella libertà contribuiscono a modellarla.

Quando il capitalismo entra nella stanza della fertilità?La questione economica non è secondaria.

Ocasio-Cortez ha raccontato che il trattamento non è coperto dalla sua assicurazione sanitaria e, in un aggiornamento pubblicato il 24 agosto, ha riferito di avere sostenuto una spesa complessiva di circa 9-10 mila dollari tra trattamento e farmaci. Ha inoltre indicato il sistema francese come esempio di un modello nel quale il congelamento degli ovociti può essere coperto per determinate fasce d’età.

Il costo rende evidente una contraddizione. La tecnologia che promette di allargare la libertà riproduttiva non è economicamente accessibile a tutte, non tutte le donne possono permettersela nello stesso modo.

E qui compare una parola che il dibattito sulla fertilità tende talvolta a lasciare sullo sfondo: classe. La possibilità di comprare tempo biologico dipende, almeno in parte, dalla possibilità economica di acquistarlo. Il problema non è dunque soltanto «congelare o non congelare», è chiedersi chi possa farlo, a quali condizioni, con quali informazioni e con quali alternative.

Ridurre il fenomeno a una questione economica sarebbe però altrettanto semplicistico, la dimensione psicologica è centrale.

Una revisione della letteratura sul social egg freezing evidenzia come la procedura possa essere associata, per alcune donne, a una maggiore percezione di stabilità sociale, psicologica e finanziaria prima della maternità. Ma la stessa letteratura sottolinea la necessità di un’informazione realistica sui limiti della procedura e sul rischio di insuccesso.

Le linee guida europee sulla preservazione della fertilità raccomandano inoltre che alle persone che prendono in considerazione questo percorso venga offerto supporto psicologico e counseling, soprattutto quando esistono fattori di rischio per il disagio psicologico.

La psicologia, dunque, non può essere chiamata in causa per stabilire se una donna abbia preso una decisione «giusta» o «sbagliata». Può invece aiutare a comprendere ciò che accade intorno alla decisione, la paura del tempo, l’incertezza sul futuro, la pressione legata all’età, la difficoltà di costruire una relazione stabile, il desiderio di non chiudere una possibilità, la sensazione di dover programmare una vita che, per sua natura, non è programmabile.

Un articolo pubblicato su Psychology Today ha affrontato proprio la complessità emotiva del congelamento degli ovociti, evidenziando come eventuali sentimenti di rimpianto non possano essere ricondotti automaticamente alla decisione in sé, ma siano spesso intrecciati alle circostanze personali, alle aspettative sociali e all’incertezza intrinseca della medicina riproduttiva.

C’è poi un equivoco che la narrazione pubblica rischia di alimentare: l’idea che il congelamento degli ovociti equivalga a una garanzia. Non lo è. Gli ovociti congelati possono aumentare le possibilità future di utilizzare ovociti propri in un trattamento di fecondazione assistita, ma non garantiscono una gravidanza né una nascita.

Il numero degli ovociti recuperati, l’età al momento della crioconservazione, la loro sopravvivenza allo scongelamento, la fecondazione, lo sviluppo embrionale e l’impianto sono tutti elementi che intervengono nel risultato finale. L’ASRM sottolinea inoltre che le evidenze disponibili non consentono di stabilire un numero universale di ovociti necessario per ottenere una determinata probabilità di nascita. Per questo la comunicazione pubblica assume un peso particolare, raccontare una procedura può contribuire a rompere un tabù, ma raccontarla senza mostrare l’incertezza può trasformare una possibilità in una promessa.

Ed è forse proprio qui che il caso Ocasio-Cortez diventa più interessante di tutte le polemiche che lo hanno accompagnato.

Da una prospettiva femminista, sarebbe facile collocarsi su uno dei due fronti.

Da una parte: «È libertà, dunque ogni critica è un attacco all’autonomia delle donne».

Dall’altra: «È capitalismo, dunque il congelamento degli ovuli è una nuova forma di sfruttamento del corpo femminile».

Entrambe le formule rischiano di essere troppo semplici. La tecnologia riproduttiva può certamente ampliare le possibilità di scelta, ma una possibilità tecnologica non cancella automaticamente le disuguaglianze che hanno reso quella possibilità desiderabile.

Uno studio recente sulle dinamiche economiche e comportamentali del congelamento degli ovociti osserva proprio la tensione tra autonomia individuale e condizioni socioeconomiche: la procedura può rappresentare una strategia per rinviare la maternità, ma la sua accessibilità rimane fortemente condizionata dalle risorse economiche.

Il congelamento degli ovociti permette di comprare tempo, ma non necessariamente di cambiare le condizioni che hanno reso quel tempo necessario. È una distinzione sottile, ma decisiva. Se una donna congela i propri ovociti perché desidera avere più libertà, quella libertà è reale. Se lo fa perché non vuole rinunciare alla maternità mentre costruisce la propria vita professionale, anche questo desiderio è reale. Se lo fa perché non ha ancora incontrato un partner con cui desidera avere figli, è una circostanza reale. Se lo fa perché teme di arrivare troppo tardi, anche quella paura è reale.

Ma sono reali anche il costo della procedura, l’organizzazione del lavoro, la disuguaglianza nella distribuzione della cura, il prezzo delle case, la precarietà, l’accesso diseguale alla sanità e la pressione culturale esercitata sul corpo femminile. Non esiste necessariamente una sola causa. Esiste una rete di cause.

Perché proprio Alexandria Ocasio-Cortez? Il caso è diventato enorme anche per una ragione che va oltre la medicina. Ocasio-Cortez è una donna politica giovane, potentemente esposta, abituata a parlare di diritti, lavoro, disuguaglianze e salute riproduttiva. Mostrare pubblicamente il proprio corpo durante un trattamento di fertilità significa portare nella sfera politica qualcosa che normalmente viene tenuto fuori dal discorso pubblico.

Non ha raccontato soltanto «che cosa» stava facendo, ha mostrato quanto sia fisicamente concreto farlo. Questo ha prodotto un effetto particolare, la fertilità non è più apparsa soltanto come un tema astratto, una curva statistica o una questione da affrontare nello studio di un ginecologo. È comparsa davanti alla telecamera attraverso aghi, farmaci, stanchezza, attese e procedure.

Il Wall Street Journal ha osservato come la vicenda abbia generato una conversazione trasversale allo schieramento politico, proprio perché ha costretto interlocutori molto diversi a confrontarsi con il rapporto tra maternità, carriera, politica e aspettative di genere. E forse è questo il dato più significativo. La donna che entra nella politica viene ancora interrogata sul modo in cui organizza la propria vita privata. La donna che decide di diventare madre viene interrogata sul momento in cui lo fa. La donna che rimanda la maternità viene interrogata sulle proprie priorità. La donna che non ha figli viene interrogata sulla propria scelta. La donna che preserva la fertilità viene interrogata sulle ragioni per cui lo fa. Il corpo femminile continua così a essere, anche quando sembra appartenere soltanto alla sua proprietaria, un territorio sul quale la società ritiene di avere qualcosa da dire.

La libertà non dovrebbe avere bisogno di essere perfetta.Il caso Ocasio-Cortez non dimostra che il congelamento degli ovuli sia la soluzione alla conciliazione tra lavoro e maternità.Non dimostra nemmeno il contrario.Dimostra qualcosa di più semplice e, forse, più importante, che la maternità è ancora profondamente intrecciata al tempo, al denaro, al lavoro, alla salute, alle relazioni e alla posizione sociale.La tecnologia ha aperto una possibilità che qualche decennio fa non esisteva.Ma una possibilità non è una promessa e soprattutto non dovrebbe diventare un nuovo obbligo.

Il rischio, infatti, sarebbe sostituire un vecchio imperativo con uno nuovo, prima le donne dovevano adeguarsi al tempo biologico; oggi potrebbero sentirsi obbligate ad adeguarsi al tempo tecnologico.

A venticinque anni dovrebbero sapere già se vogliono congelare. A trenta dovrebbero avere già deciso. A trentacinque dovrebbero averlo fatto. Come se la libertà consistesse nel programmare perfettamente il proprio corpo. Ma la libertà riproduttiva non può significare soltanto avere più tecnologie a disposizione. Significa anche poter scegliere senza essere punite economicamente, professionalmente o culturalmente per la scelta compiuta.

Per questo la domanda più interessante lasciata dalla storia di Alexandria Ocasio-Cortez non è se abbia fatto bene o male a congelare i propri ovuli, quella è una domanda che appartiene a lei.

La domanda pubblica è un’altra: che cosa dobbiamo cambiare nella società perché una donna non debba necessariamente congelare il proprio tempo per poterlo avere?