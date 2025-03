Arriva da “Impasto”, a San Lorenzo del Vallo (CS), il nuovo menu di primavera

Il pizzaiolo Francesco Viceconte presenta il nuovo menù di primavera e i nuovi impasti, in anteprima, il 24 marzo con un percorso degustazione insieme ai vini della Cantina Brigante.

San Lorenzo del Vallo – “Impasto Pizzeria Contemporanea” ha ben chiara la strada da percorrere nel suo forte legame con il territorio e, secondo Francesco Viceconte, pizza executive e titolare, è quella della stagionalità e sostenibilità.

Un approccio alla pizza che mette al centro della sua proposta il rispetto per l’ambiente e la valorizzazione dell’agroalimentare calabrese, oltre alla scelta di applicare una cucina senza sprechi, concentrandosi sulle piccole produzioni locali, creando una serie di lievitati a filiera corta e cortissima.

La novità per questo 2025 è, infatti, la volontà di costruire ben quattro menù, uno per ogni stagione, strettamente legati ai vegetali protagonisti del periodo.

«Il nostro obiettivo è quello di rinnovare sempre l’offerta nella nostra pizzeria, di regalare nuovi sapori e di far conoscere attraverso la nostra pizza ciò che la nostra regione regala stagionalmente» – spiega lo stesso Viceconte – e continua «Abbiamo fatto una scelta consapevole e sostenibile. Per le nostre pizze vogliamo solo prodotti calabresi e di zona e questa decisione, presa fin dal primo giorno, si è dimostrata vincente per noi e per il territorio con cui cerchiamo sempre di creare rete e sinergia. Da quest’anno con il nuovo menù di primavera abbiamo deciso anche di produrre autonomamente i vegetali che usiamo per le nostre tonde, grazie all’azienda agricola di famiglia che ci sostiene, così da avere sempre prodotto fresco e ovviamente a km0 e quando i nostri prodotti finiscono ci rivolgiamo a piccoli produttori di zona».

Il menu primaverile di Impasto e le novità

Con l’arrivo della primavera nella pizzeria contemporanea di San Lorenzo del Vallo (Cs) si continua a sperimentare con nuove proposte di impasti e topping che, grazie alla mano e consulenza dello chef Francesco Luci, si trasformano in abbinamenti dal grande equilibrio, che spaziano dalla tradizione del territorio alla creatività gastronomica.

Tra i grandi cambiamenti di questa stagione dell’insegna di San Lorenzo del Vallo c’è l’orto dedicato all’interno dell’azienda agricola di famiglia, dove si coltivano tutti i vegetali pensati sulle pizze.

Con l’arrivo della primavera cambia il menù di Impasto Pizzeria Contemporanea che si arricchisce di nuovi prodotti di stagione: “Bietola, cicoria, asparagi, piselli, porri, finocchi, senza dimenticare i nostri prodotti identitari come la Cipolla di Castrovillari, la Nocciola di Cardinale o il Tartufo nero del Pollino, solo per citarne alcuni” conferma lo chef Luci, che per i prossimi mesi ha realizzato una serie di pizze speciali di grande gusto. “Nella definizione di ogni abbinamento – dice – scegliamo i prodotti migliori e li lavoriamo in ogni loro parte, senza sprecare niente, giocando con consistenze, marinature, contrasti così da esaltarne i sapori e gli impasti leggerissimi di Francesco. Insomma in cucina ci piace sperimentare per proporre ai clienti sempre nuove esperienze”.

Tra le novità in carta e nei fuori menu si possono trovare una serie di tranci con tre nuovi impasti, al pomodoro, alla barbabietola e al curry, lavorati con lievito madre e con doppia cottura prima a vapore e poi al forno. Non mancano le new entry anche nel capitolo “fritti” dove ci sono le Polpette alla genovese e un Cono di pizza fritta condito espresso con la farcitura del momento.

Rimane saldo il menù degustazione, che come sempre propone quattro pizze esclusive non presenti nella carta ufficiale e pensate appositamente come un viaggio nella Calabria dei sapori, in abbinamento a quattro etichette di vino e in questo menù si possono assaggiare: “Vivere di Calabria è meraviglioso” con crema di piselli e fior di latte, in uscita gambero rosso e pancetta di suino nero scottata, stracciata di bufala e tartufo nero del pollino e “Bresaola e Finocchi” con crema di finocchio arrosto e provola affumicata e in uscita veli di bresaola, stracciatella e finocchio croccante.

24 marzo, percorso degustazione in anteprima



Lunedì 24 marzo alle ore 20.30 è previsto il primo appuntamento di “Degusta Calabria” in cui si presenterà in anteprima il menù di primavera.

Sarà un viaggio tra identità e memoria, territorio e ricercatezza dei sapori e dei colori.

Le portate saranno sei: si comincia con l’entrée, “Bruschetta a modo nostro”, un trancio croccante di pizza in teglia con impasto al pomodoro, stracciata di bufala, gel di datterino giallo, pesto di basilico, pomodorini semidry.

Al centro del percorso troveremo le 4 pizze signature firmate da chef Luci: si parte con “Crusco gustoso” con Crema di asparagi, provola affumicata, all’uscita punte di asparagi scottate, peperone crusco in doppia consistenza, cialda di parmigiano; si prosegue con “Polpo sfizioso” a base di bieta saltata in padella, fiordilatte, e in uscita polpo croccante in doppia cottura con la sua maionese, olive taggiasche, basilico. A seguire arriva la “Tre stagioni” con crema di carciofi, fiordilatte, all’uscita prosciutto arrosto, cuore di carciofo fritto, fonduta di parmigiano, crumble ai porcini e per chiudere il poker di pizze c’è la “Nuova stella polare” (che nel nome vuole essere un omaggio a Brunori Sas) con crema di patate silane e porri, provola affumicata, veli di pancetta arrotolata di suino nero calabrese, crumble ai porcini, polvere di prezzemolo.

Dulcis in fundo il trancio di panettone in teglia, una versione originale ed evergreen del tipico dolce natalizio che Francesco Viceconte sta sperimentando e che propone in anteprima assoluta con crema al rhum, scaglie di cioccolato fondente e amaretto sbriciolato.

Ogni portata si affianca a un’etichetta della Cantina Brigante (Cirò), anche questa da poco inserita nella carta dei vini di Impasto.

Tra i vini in degustazione il bianco frizzante Tredicesima Luna, la linea Essenzo, lo Zero Rosso della linea senza solfiti aggiunti e il Phemina Cirò Doc Bianco. Si conclude con Amaretto Club di Vecchio Magazzino Doganale

Dal 25 marzo 2025 sarà possibile per tutti sperimentare il percorso degustazione che proporrà una nuova visione dell’assaggio delle pizze contemporanee di Impasto e provare le pizze del nuovo menù di stagione.