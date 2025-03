UST CISL COSENZA PLAUSO ALL’AVVIO DEI LAVORI DELLA SS 106

COSENZA – LA UST CISL COSENZA E LE FEDERAZIONI FIT E FILCA PLAUDONO ALL’AVVIO DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA SS 106 UN’OPPORTUNITÀ CHETRACCIA UN NUOVO PERCORSO PER UNA INFRASTRUTTURA CHE DA STRADA DELLA MORTE POTRÀ DIVENIRE EMBLEMA DI SVILUPPO.



La CISL di Cosenza, attraverso il suo segretario generale Michele Sapia e i segretari provinciali della FIT CISL Antonio Domanico e FILCA CISL Pasquale Costabile accolgono positivamente l’annuncio dell’avvio dei lavori di ammodernamento della Strada Statale 106.

La comunicazione relativa allo stanziamento complessivo di 3,8miliardi di euro, emersa in seguito all’incontro tra il Ministero delle Infrastrutture e il Governo regionale (al tavolo dal MIT il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il presidente della Regione Calabria, l’amministratore delegato di Anas e il nuovo commissario straordinario per la riqualificazione della Strada Statale 106 Jonica), rappresenta un’opportunità storica per la Calabria, non solo in termini di infrastrutture ma anche per le prospettive occupazionali e disviluppo territoriale. “Si tratta di una svolta decisiva per il territorio della provincia di Cosenza e non solo – ha dichiarato il segretario Sapia –perché da oggi la SS106 potrà finalmente essere riconosciuta come la strada degli investimenti e delle opportunità. Un’arteria vitale che potrà trasformarsi realmente in motore di crescita per le comunità, i giovani, per la filiera turistica e agroalimentare e per l’intero sistema produttivo cosentino e per il territorio della costa ionica. La prosecuzione dell’ammodernamento, in particolare del tratto che interessa la provincia di Cosenza, rappresenta un risultato importante frutto di un costante lavoro di confronto, impegno sindacale e istituzionale. Così come è pure necessario riconoscere l’importante attività svolta dall’ANAS tramite i propri tecnici e dirigenti.

Confronto, mobilitazioni e impegno delle forze sociali e della società civile – prosegue Sapia – hanno dato i loro frutti. Ma ora è il momento della responsabilità collettiva sul fronte del lavoro ben retribuito, formato e sicuro, richiamando l’attenzione sulla fase operativa che si apre con l’attivazione dei cantieri. La UST CISL Cosentina sarà impegnata, assieme alle Federazioni Territoriali dei trasporti e dell’edilizia, in attività di monitoraggio sulle dinamiche occupazionali e sulle condizioni lavorative nei cantieri. In un territorio dove scarseggia il lavoro e persiste la difficoltà nel reperire manodopera qualificata è essenziale investire nella formazione, garantire lavoro di qualità, ben retribuito e sicuro, ed esaltare il valore della contrattazione di secondo livello”.



Infine, Michele Sapia ha dichiarato che “la CISL di Cosenza sarà in prima linea affinché questa grande opera pubblica diventi un’occasione concreta di sviluppo sostenibile, legalità e buona occupazione”. “In tal senso – dichiara Michele Sapia – proponiamo di sottoscrivere protocolli di legalità specifici, seguendo l’esempio virtuoso del Megalotto 3, convinti che per costruire un nuovo futuro a favore di un vasto territorio come quello della provincia di Cosenza, servono infrastrutture moderne e innovative, lavoro di qualità e un sistema efficiente di servizi. Ci auguriamo – conclude il segretario generale CISL Cosenza, Michele Sapia – che questo progetto possa imprimere una svolta per una SS 106 e che, da simbolo di arretratezza e pericolo, possa trasformarsi in emblema di speranza e vivacità socio-economica”.