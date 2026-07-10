Arte, talento e spettacolo protagonisti del 1° Festival “Ballo, Moda e Canto”

Sabato 11 luglio 2026, alle ore 20.00, il suggestivo Castello Kensington di San Marco Argentano (Cs), ospiterà il 1° Festival “Ballo, Moda e Canto”, organizzato dal Centro Accademia Ballo Dirty Dance del Maestro Tonino Orrico.

La manifestazione offrirà al pubblico uno spettacolo ricco di emozioni, alternando esibizioni di ballo, sfilate di moda e performance canore, con la partecipazione di artisti e ospiti che contribuiranno a rendere la serata unica: Carmen Dance for Life e About Tarantella di Emy Vaccari per il ballo; Da Emilia e GMC Store, per la moda; e Accademia Musicale Gioacchino Rossini e Gianni Turco, per il canto. La serata sarà presentata da Lucia Castagnello.

E’ già tutto pronto per un evento destinato a diventare un nuovo punto di riferimento nel panorama degli eventi estivi della provincia di Cosenza.