Kick Boxing, lo “Stupor Mundi – Calci e Pugni di Svevia” ha chiuso la stagione agonistica. Giovani promesse in rampa di lancio

COSENZA – Oltre cento atleti provenienti da tutta la Calabria e dalla Puglia si sono dati appuntamento a Cosenza per la competizione di kick boxing “STUPOR MUNDI – Calci e Pugni di Svevia”, manifestazione che ha visto confrontarsi numerose scuole della regione in una giornata ricca di sport, agonismo e sano spirito competitivo. Tra i protagonisti della manifestazione anche gli atleti del Team Filippelli Kickboxing, allenati dal Maestro Ilario Filippelli, che svolge la propria attività in collaborazione con ASD Muscle & Fitness di Casali del Manco.

A distinguersi è stato il sedicenne Angelo Gaccione, atleta della categoria Junior che, non trovando avversari nella propria classe, ha scelto con coraggio di salire nella categoria Senior (18 anni e oltre). Una decisione che dimostra grande maturità sportiva e voglia di mettersi alla prova. Pur affrontando un avversario più grande ed esperto, Angelo ha combattuto senza timori, dando tutto sul tatami. L’incontro si è concluso con una sconfitta, ma la sua prestazione ha evidenziato carattere, determinazione e un’importante crescita personale, elementi che valgono quanto un risultato.

Successo invece per Enrico Pio Lucchetta, anche lui alla seconda esperienza agonistica della carriera. L’atleta del Team Filippelli Kickboxing ha conquistato una meritata vittoria ai punti, mettendo in pratica il lavoro svolto durante gli allenamenti. Con calci precisi e ben piazzati è riuscito più volte a fermare le offensive dell’avversario, dimostrando anche una boxe ordinata ed efficace che gli ha consentito di gestire il match fino al verdetto finale.

Esordio assoluto, invece, per la quattordicenne Maria Francesca Fasanelli atleta della Royal Fitness Club di Mendicino, preparata dal Maestro Bruno Danilo. Nonostante fosse alla prima gara della sua carriera, Maria Francesca ha affrontato l’incontro con grande personalità, mettendo in mostra tenacia, coraggio e determinazione. La giovane atleta è riuscita in più occasioni a mettere in difficoltà una rivale più esperta e tecnicamente preparata, disputando un match combattuto fino alla fine. La vittoria è andata all’avversaria, ma la prestazione offerta rappresenta un ottimo punto di partenza per il suo percorso agonistico.Grande soddisfazione al termine della manifestazione è stata espressa dai Maestri Ilario Filippelli e Danilo Bruno, che hanno tracciato un bilancio estremamente positivo della stagione appena conclusa. Al di là dei risultati ottenuti, ciò che rende orgogliosi i due tecnici è la crescita tecnica, caratteriale e umana mostrata dai propri atleti nel corso dell’anno. L’obiettivo è ora quello di continuare il percorso di formazione agonistica di Angelo Gaccione, Enrico Pio Lucchetta e Maria Francesca Fasanelli, guardando ai prossimi appuntamenti con entusiasmo e ambizione.Manifestazioni come lo “Stupor Mundi – Calci e Pugni di Svevia” rappresentano inoltre un’importante occasione per la promozione della kick boxing e degli sport da combattimento in Calabria, una regione che necessita di un numero sempre maggiore di eventi di questo livello per offrire ai giovani atleti opportunità di confronto, crescita e valorizzazione del proprio talento.