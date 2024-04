A Castrovillari la riunione provinciale del Sindacato degli Specialisti Ambulatoriali (SUMAI)

CASTROVILLARI (CS) – Si è tenuta, presso la località Ferrocinto di Castrovillari, la riunione della Sezione Provinciale del Sindacato degli Specialisti Ambulatoriali (SUMAI), alla presenza del Segretario Provinciale Francesco de Marco e del Consiglio Direttivo.

Diversi i punti all’ordine del giorno, tra cui il pagamento delle spettanze arretrate, la regolamentazione delle visite domiciliari, l’abbattimento delle liste di attesa.



Ad Anthony Filardi, il compito di illustrare i contenuti del Contratto Collettivo Nazionale, di recente approvazione .

Non sono mancate puntualizzazioni su alcune criticità , quali il quasi “puntuale” ritardo nel pagamento degli stipendi per una categoria che risulta terz’ultima in Europa in ordine a remunerazione ; nonchè la mancata corresponsione sulla informatizzazione su cui relazionava l’Avv. Enzo Paolini.



Da parte di tutti l’auspicio che si trovi più ampio spazio nel dialogo costruttivo a livello Istituzionale, tenendo conto delle reali condizioni in cui versano gli specialisti ambulatoriali , talvolta distribuiti male nei vari Poliambulatori ( per alcuni si registrano surplus di medici, altri, ben più strutturalmente adeguati, ospitano in un turno anche solo due specialisti) ; e sovente, costretti a fare il lavoro non di loro stretta competenza, avendo a che fare con una carenza di tecnologia informatica.

Il Segretario assicurava , quindi, i presenti ,sui suoi prossimi incontri con i dirigenti aziendali al fine di fare chiarezza una volta per tutte, sui doveri dei Medici Specialisti a fronte , però, del riconoscimento dei loro diritti.