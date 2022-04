Annunziata, si allarga la Terapia Intensiva: da 19 a 25 posti letto

COSENZA – Inizieranno a breve – massimo un mese – i lavori di adeguamento strutturale per l’implementazione di n° 6 posti letto di Terapia Intensiva all’ospedale Annunziata.

Validato e approvato il progetto esecutivo, la ditta aggiudicataria in esito alle procedure di gare gestite da Invitalia, ha già svolto il sopralluogo per iniziare i lavori di adeguamento logistico che consentiranno di portare gli attuali 19 posti di TI a 25.

L’Azienda Ospedaliera di Cosenza adempie così a quanto previsto dal DCA 91/2020 della Regione Calabria che recepisce il c.d. decreto Arcuri in relazione alla riorganizzazione della rete ospedaliera, per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Contemporaneamente, sono in fase di validazione i progetti esecutivi per gli ulteriori due lotti, relativi alla creazione di due Sub Intensive con 14 posti letto ciascuna, i cui lavori, presumibilmente saranno cantierabili tra due mesi.