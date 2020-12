Asp Cosenza, donati dalla Banca d’Italia 500.000,00 euro per l’acquisto di mezzi di maxi-emergenza

COSENZA – Cospicua donazione Banca d’Italia in favore dell’Asp di Cosenza. A renderlo noto la stessa Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza che «a nome del Commissario Straordinario e del personale tutto desidera ringraziare il Consiglio Superiore, il Governatore e il Direttorio della della Banca d’Italia per il generoso, liberale e cospicuo contributo, pari ad euro cinquecentomila, donato per l’acquisto di mezzi di maxi-emergenza, di potenziamento della Rete Territoriale Urgenza Emergenza 118 a favore dei pazienti, oltre che di mezzi destinati ai trasporti di tamponi, campioni di laboratorio e sacche di emocomponenti su tutto il territorio della Provincia».

Dall’Asp di Cosenza fanno sapere inoltre che «è stato dato mandato agli uffici competenti di avviare quanto prima le procedure per l’acquisto dei mezzi, tra i quali anche ambulatori mobili e ambulanza attivabile come posto medico avanzato, mezzi tutti preziosi per pazienti e il territorio, in particolare nel contesto dell’attuale pandemia COVID-19».