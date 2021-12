Aumentano i contagi a Fuscaldo, scattano misure e divieti

FUSCALDO (CS) – Tenuto conto dell’aumento dei contagi nel centro tirrenico, il sindaco Middea ha emanato una nuova ordinanza, all’interno della quale sono previste nuove restrizioni e divieti. Sarà vietata pertanto la vendita e somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche dopo le 22.30; non sarà consentito sostare in piedi per consumare o bivaccare nei pressi di attività commerciali (bar e ristoranti) e ricreative, eccezion fatta per gli avventori in fila che siano in attesa di ingresso nel locale, adeguatamente distanziati e con l’utilizzo dei mezzi di protezione. Chiuso il mercato settimanale ed ogni altro tipo di fiera e/o attività similari e sarà vietato anche sostare in piedi, o seduti ai muretti ove presenti, dopo le 20.30, nei pressi di Piazzetta Padre Pio, Piazzetta del Pescatore, Piazzetta San Francesco e Piazza Marconi.

Inoltre – riporta l’ordinanza – è fatto obbligo a chi risultasse positivo al Covid-19 con un tampone “fai da Te” acquistato in farmacia, a comunicarlo all’ASP competente ed al Comune di Fuscaldo. Nell’ordinanza che ha effetto immediato e che sarà in vigore fino al 9 gennaio sono previste regole anche per la “macellazione dei maiali ad uso familiare, che deve avvenire presso il mattatoio sito in Località Maddalena o, ove ciò non fosse possibile, in luoghi all’aperto ed è consentita la sola presenza dei familiari conviventi e/o max 2 persone estranee munite di mascherina e mantenendo il distanziamento previsto dalla normativa vigente. Ancora, gli esercenti sono invitati ad un rigoroso controllo delle norme anti Covid ed a far rispettare la normativa agli avventori.

Le Forze dell’Ordine effettueranno rigorosi controlli sul territorio. Infine si invitano i cittadini a rispettare la normativa e le prescrizioni impartite in occasione di ogni riunione o cena familiare durante le festività natalizie, ivi comprese tombolate ed attività simili, limitandole ai familiari conviventi e/o max 2 persone estranee munite di mascherina e mantenendo il distanziamento previsto dalla normativa vigente.