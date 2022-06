Cinghiali per strada, panico tra i residenti di Sangineto e Bonifati

COSENZA – L’Organizzazione sindacale Faisa Confail interviene dopo le segnalazioni da parte di alcuni residenti della zona tra il comune di Bonifati e Sangineto sull’avvistamento di cinghiali che girovagano per le strade. In alcuni casi gli ungulati sono stati notati in prossimità delle fermate degli autobus, seminando il panico tra i residenti, con il rischio di recare anche danni alla viabilità.

La stagione estiva si prepara anche ad ospitare i villeggianti, quindi con un incremento della popolazione delle zone citate. Nella giornata di martedì abbiamo appreso di una segnalazione della presenza di cinghiali nel comune di Sangineto e “alla luce di quanto espresso, chiediamo un incontro con il Prefetto di Cosenza e l’intervento immediato anche da parte delle autorità preposte, al fine di rendere più sicura le strade e dar maggiore tranquillità alla vivibilità alla popolazione, evitando che si verifichino fatti di tale rischio o magari peggiori”.