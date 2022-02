Cosenza, Fiera di San Giuseppe ad aprile? Incontro tra sindaco e ambulanti

COSENZA – Il Sindaco Franz Caruso ha ricevuto nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi una delegazione dei rappresentanti sindacali degli ambulanti che stavano dando vita ad un sit-in di protesta, in Piazza Carratelli, per chiedere lo svolgimento della Fiera di San Giuseppe nel tradizionale periodo di marzo con la chiusura il 19. “Non c’è stato alcun dietrofront sulla Fiera – ha spiegato preliminarmente il primo cittadino – perché non c’è mai stato, da parte dell’Amministrazione Comunale, il via alla sua organizzazione, per il prossimo mese di marzo. Abbiamo sempre sostenuto, infatti, che, pur tenendo tantissimo alla Fiera di San Giuseppe, le condizioni erano e rimangono critiche per una sua pianificazione in sicurezza. D’altro canto – ha aggiunto Franz Caruso – proprio per la situazione pandemica che ancora oggi la città si trova a dover affrontare, non è stato possibile svolgere neanche la processione della Madonna del Pilerio”. A questo proposito il Sindaco ha sottolineato, inoltre, che è ancora costretto “a firmare dalle 120 alle 150 quarantene domiciliari al giorno per Covid e non posso, né voglio mettere a repentaglio la salute pubblica, pur comprendendo benissimo la vostra situazione economico-finanziaria di profondo e grande disagio e per certi aspetti drammatica. Ed è per questo che vi esprimo sentimenti di sincera vicinanza e solidarietà”. Franz Caruso, ha, quindi, avviato un confronto serrato con gli ambulanti cui hanno partecipato anche gli assessori alle attività produttive Massimiliano Battaglia e al bilancio, Francesco Giordano, al termine del quale si è convenuto di lavorare in stretta sinergia per tentare di organizzare la Fiera di San Giuseppe nel periodo tra il 20 ed il 25 aprile, facendo slittare dunque di qualche settimana la data tradizionale. Sin da subito, gli uffici comunali, saranno, dunque, al lavoro per completare le procedure burocratico-amministrative necessarie alla pianificazione dell’importante evento fieristico, che, se sussisteranno le condizioni, dovrebbe tornare ad essere ospitato nel centro storico. Gli ambulanti, dal canto loro, parteciperanno all’organizzazione in maniera diretta, provvedendo alla fornitura di diversi servizi, quali bagni chimici, sicurezza ed energia elettrica. Al termine dell’incontro gli ambulanti hanno ringraziato il primo cittadino per la sensibilità dimostrata nei loro confronti, ricordando, inoltre, il successo di una manifestazione, qual è appunto la Fiera di San Giuseppe, che nel tempo ha richiamato visitatori da ogni parte della provincia e dall’intero hinterland. In serata il Sindaco Franz Caruso ha sentito telefonicamente il Prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella che, nel solco di una proficua collaborazione instaurata con l’Amministrazione comunale, ha dato la propria disponibilità a lavorare in sinergia per la riuscita della Fiera di San Giuseppe.