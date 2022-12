Cosenza, lavori Enel su via Popilia: divieti di sosta e limitazioni

Ordinanza della Polizia Municipale per lavori di ripristino della pavimentazione stradale su via Popilia, da parte di Enel, da lunedì 19 a giovedì 22 dicembre

COSENZA – Per consentire alla società Enel Distribuzione di effettuare alcuni lavori di ripristino della pavimentazione stradale, di scarifica e bitumatura, a seguito di precedenti scavi effettuati su via Popilia per la costruzione e il potenziamento della rete elettrica, la Polizia Municipale ha adottato con apposita ordinanza, a seguito della richiesta della ditta esecutrice dei lavori e sulla scorta delle autorizzazioni rilasciate dal Settore Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, una serie di provvedimenti viabilistici.

In particolare, dalle ore 7,00 di lunedì 19 dicembre, fino alle ore 18,00 di giovedì 22 dicembre, su Via Popilia (da via Pietro Buffone a via Fedele Palermo); su Via Pietro Buffone, via Fedele Palermo e su Via Reggio Calabria, vengono istituiti, limitatamente al tratto di volta in volta interessato dalle attività lavorative cosi come delimitato e indicato dalla segnaletica in loco, ad eccezione dei mezzi di cantiere:

– il restringimento della carreggiata;

– il divieto di sosta con rimozione, su ambo i lati;

– il senso unico alternato regolato, a seconda delle necessità del traffico, da un impianto semaforico mobile e/o da movieri.

Istituito, inoltre, sempre sulle stesse strade, il limite di velocità a 30 chilometri orari.

Si tratta di limitazioni provvisorie che saranno rese note con l’apposizione della necessaria segnaletica di preavviso.