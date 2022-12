Come Funzionano i Limiti di Prelievo nei Casinò Online?

Quasi tutti i moderni casinò online hanno un limite di prelievo e questo fatto viene spesso trascurato dai principianti. Anche se i siti di gioco d’azzardo dichiarano sempre questi limiti nei loro documenti T&C, non li pubblicizzano molto sulle pagine principali. In questo articolo, discuteremo le diverse implementazioni di questi limiti e le loro caratteristiche principali in casinò come https://rabona-casino.it/ .

Limiti globali

La forma più comune di limitazione delle possibilità di prelievo per i giocatori riguarda la definizione di un limite globale. Questo limite varia molto da un casinò all’altro: alcuni siti permettono ai giocatori di prelevare 100.000 euro al mese, mentre altri ne prevedono solo 1.000. Sebbene non rappresenti un grosso problema per gli aspiranti giocatori e per quelli con un budget basso, questo potrebbe causare qualche inconveniente ai giocatori di alto livello,

perché sono abituati a eseguire transazioni più grandi.

Questi limiti globali sono stabiliti dal casinò ed è possibile verificarli in anticipo. In tutti i casinò online è possibile trovare il limite di prelievo nel documento Termini e Condizioni. Alcuni di essi riportano il limite anche nella pagina delle operazioni bancarie. È inoltre necessario sottolineare che questo valore non sempre coincide con la somma massima di deposito accettata dal sito di gioco.

Limiti specifici del metodo

Oltre alla soglia di prelievo globale del sito, le transazioni potrebbero essere limitate dal sistema di pagamento utilizzato. Le transazioni tramite bonifico bancario sono solitamente limitate dalle banche, mentre i portafogli elettronici non consentono di superare il proprio limite mensile.

Inutile dire che questo valore non è determinato dal casinò. Il casinò deve solo configurare il suo cassiere in modo da non superare i limiti per tutti i metodi di pagamento accettati. Pertanto, su un sito decente, potrete sempre vedere quanto potete incassare tramite ogni specifica opzione bancaria.

I metodi interessati da questo limite sono le carte di credito e di debito, i portafogli elettronici, i bonifici bancari e i sistemi di elaborazione dei pagamenti. Le criptovalute sono forse l’unica opzione di prelievo non soggetta a queste regole. Pertanto, alcuni casinò che operano con Bitcoin, Litecoin, Ethereum e altri consentono prelievi illimitati attraverso questi metodi.

Aumentare il limite

Come abbiamo già detto, in alcuni casi questo potrebbe diventare un problema per gli high roller e per i giocatori con un budget elevato. Quel che è peggio è che alcuni siti di gioco accettano depositi per somme che superano i loro limiti di prelievo mensili, lasciando ai giocatori più importanti l’unica opzione di aspettare diversi mesi per poter incassare le loro vincite in porzioni.

Fortunatamente, per questi giocatori esistono diverse opzioni per aumentare la soglia. Innanzitutto, alcuni casinò con programmi di fedeltà a più livelli la prevedono come ricompensa per il raggiungimento di livelli più alti. Questo risolve quasi completamente il problema per i giocatori di alto livello, poiché i progressi in questi sistemi sono solitamente legati alla somma totale che il giocatore ha scommesso. Pertanto, un giocatore con un budget elevato raggiungerà rapidamente la ricompensa per l’aumento del limite di prelievo, consentendogli di vivere un’esperienza confortevole.

La seconda opzione è quasi la stessa, ma riguarda i club VIP esclusivi invece dei programmi fedeltà. Anche se oggi sono meno popolari, alcuni casinò li hanno ancora. Questi club di solito accettano solo i giocatori con i budget più alti sul sito, offrendo loro molti vantaggi, tra cui l’aumento dei limiti di incasso.

Infine, molti casinò online hanno la prassi di aumentare manualmente le soglie. Potete sempre provare a contattare il team di assistenza e chiedere di farlo. Nei casinò di buon livello, la direzione offrirà questa opportunità ai giocatori che guadagnano di più.