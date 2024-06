Cosenza, mercoledì 12 giugno si riunisce il Consiglio comunale per approvare il rendiconto di gestione 2023

Convocato dal Presidente Giuseppe Mazzuca si riunirà mercoledì 12 giugno, alle ore 16,30, nella sala delle adunanze di Palazzo dei Bruzi, il Consiglio comunale. All’ordine del giorno figura anzitutto l’approvazione del rendiconto di gestione 2023. Il civico consesso sarà chiamato ad approvare anche l’accordo di partenariato tra l’A.T.E.R.P. Calabria e il Comune di Cosenza per la gestione di immobili, di proprietà comunale, siti in Via Cilea, per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica.

Prevista, inoltre, l’approvazione di due regolamenti: il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l’igiene urbana e il regolamento comunale che disciplina l’accesso e l’utilizzo dello Skate Park situato all’interno del Parco del Benessere. L’eventuale seconda convocazione del Consiglio comunale è prevista per giovedì 13 giugno alle ore 17.30.