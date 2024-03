Cosenza, ordinanza della Polizia Municipale per la Via Crucis del venerdì Santo

COSENZA – In occasione della tradizionale Via Crucis, presieduta dall’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, Mons.Giovanni Checchinato, in programma questa sera, dalle ore 20,00 alle ore 24,00, con inizio davanti la Chiesa “Sacro Cuore di Gesù” di piazza Loreto, il Comando della Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza per regolamentare la circolazione lungo il percorso interessato dal passaggio della Via Crucis, al fine di assicurare migliori condizioni di sicurezza e fluidità alla circolazione stradale.

In particolare, dalle ore 20,00 alle ore 24,00 odierne, è istituito il divieto di transito temporaneo, al passaggio della Via Crucis, sul seguente percorso:

Chiesa Sacro Cuore di Gesù (Piazza Loreto), via Caloprese, piazza Bilotti, viale degli Alimena, piazza Scura, via Montesanto, corso Umberto, Piazza Dei Bruzi – Chiesa di San Nicola.

Nel corso della manifestazione, gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno, per motivi contingenti, le appropriate misure di regolazione del traffico e ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere.