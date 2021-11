Cosenza si posiziona al 4° posto tra le città più verdi d’Italia

COSENZA – Cosenza scala le classifiche nazionali per la città più verde d’Italia, posizionandosi al quarto posto dopo Reggio Emilia (salita dalla quinta posizione e sempre in testa nelle piste ciclabilie) Mantova e Trento che conferma la sua “medaglia d’oro”. Palermo e Catania in coda: in sette degli ultimi dieci posti ci sono centri del Sud, con l’eccezione di Alessandria, 102esimo posto su 105 e – come detto – Cosenza che sale ai piedi del podio.

Caso vuole che la classifica arriva proprio durante la conferenza Cop26 a Glasgow, i dati della 28ª edizione rapporto Ecosistema urbano, realizzato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, fotografano le performance verdi di 105 città capoluogo di provincia nel 2020, quando il Covid era nel pieno della sua prima ondata e il lockdown aveva “congelato” tutti gli spostamenti degli italiani e non solo.