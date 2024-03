Cosenza, varco elettronico in arrivo anche su Via Adua. Il sindaco accoglie le richieste dei cittadini

Varco elettronico in arrivo anche su Via Adua. Il Sindaco Franz Caruso accoglie le richieste del Comitato dei residenti

“L’Amministrazione comunale sta ultimando le procedure amministrative e tra non molto anche in Via Adua saranno installati i varchi elettronici per il controllo degli accessi dei veicoli, già presenti in alcune traverse di via XXIV Maggio nelle quali è attiva la ZTL. Non sarà pertanto consentito a nessuno, eccetto gli autorizzati e i residenti, l’accesso di automobili ed altri mezzi”.

Lo afferma il Sindaco Franz Caruso accogliendo le richieste del Comitato di residenti di via Adua che avevano sollecitato un intervento in tal senso per mettere fine agli accessi indiscriminati e non consentiti.

L’Amministrazione comunale è già intervenuta per attenzionare la problematica, intensificando i controlli su via Adua da parte della Polizia Municipale che sta elevando numerosi verbali di contravvenzione alle disposizioni sulla ZTL. Con l’installazione del nuovo varco elettronico, i controlli diventeranno più stringenti e l’auspicio è quello di limitare i disagi dei residenti.