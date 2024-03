La Divina Commedia arriva a Catanzaro, due calabresi nel cast dei ballerini. “Pronti ad emozionarci e ad emozionarvi”

Torna in Calabria dopo quattro anni una delle opere musicali più famose e seguite. Dopo Senigallia, Milano, Roma, Torino, chiude in Catanzaro il tour da record de “La Dvina Commedia Opera Musical” (in Calabria per il progetto “Opere d’Arte” del promoter Ruggero Pegna, lo speciale format che propone colossal musicali legati ad Opere Letterarie e Personaggi dell’Arte) , in programma al Teatro Politeama Foglietti dal 7 al 9 marzo con due spettacoli al giorno. Oltre seimila gli spettatori che arriveranno a Catanzaro da tutta la regione, tra matinée per le scuole sold out da settimane e serali verso il record di presenze per un teatro calabrese.

Proiezioni 3D e scenari mozzafiato

La grandiosa trasposizione teatrale dell’ Opera di Dante Alighieri prodotta dalla Mic Musical International Company è un’opera innovativa e spettacolare che immerge il pubblico nel viaggio dantesco, patrimonio della cultura italiana e mondiale, con Dante protagonista di un duplice cammino, fisico e spirituale, attraverso i tre regni di Inferno, Purgatorio e Paradiso. Magistrale e geniale la regia di Andrea Ortis, con testi scritti insieme a Gianmario Pagano e le possenti musiche di Marco Frisina, scene mobili disegnate da Lara Carissimi e Gabriele Moreschi, proiezioni immersive in 3D di Virginio Levrio, coreografie acrobatiche di Massimiliano Volpini e disegni luce di Valerio Tiberi. Pronto a ricevere l’abbraccio dei calabresi l’eccezionale cast, composto da Antonello Angiolillo (Dante), Andrea Ortis (Virgilio), Myriam Somma (Beatrice), Gipeto (Caronte, Ugolino, Cesare, San Bernardo), Valentina Gullace (Francesca, Matelda), Antonio Sorrentino (Pier delle Vigne, Arnaut Daniel), Sofia Caselli (Pia de’ Tolomei, La Donna), Leonardo Di Minno (Ulisse, Catone, Guido Guinizzelli);

Ricco il corpo di ballo con Mariacaterina Mambretti, Michela Tiero, Federica Montemurro, Alice Pagani, Arianna Lenti, Raffaele Iorio, Raffaele Rizzo, Alessandro Trazzera, Luca Ronci e i calabresi Fabio Cilento e Danilo Calabrese.

“Questa” dice Ortis “E’ la storia di un uomo ed è la storia di tutti gli uomini”.

Gli fa eco Fabio Cilento, uno dei due ballerini calabresi del cast insieme a Danilo Calabrese.

“E’ un vero e proprio viaggio che ti coinvolge in prima persona. Ognuno di noi nella vita di tutti i giorni rivive le esperienze di Dante, quindi ti rivedi nei sentimenti che prova: l’amore, il desiderio di raggiungere la persona che si ama, la paura, il coraggio. Per questo si tratta di uno spettacolo a 360°, con un cast di altissimo livello”, racconta il ballerino nativo di Paola, fra i veterani del cast.

Al settimo anno in tour dell’Opera, il cosentino Danilo Calabrese, rivive ancora lo spettacolo ogni volta come fosse la prima: “Per me non è per niente scontato quello che succede in scena. Anzi, è un rivivere la propria vita, analizzare situazioni passate, le difficoltà che ognuno di noi incontra sulla propria strada, durante il proprio viaggio. Per questo si vivono sempre emozioni nuove e non ci si annoia mai”. “Mi fa molto piacere – prosegue Danilo – tornare per la quarta volta in Calabria (due a Reggio e ora per la seconda volta a Catanzaro, ndr) con questo spettacolo. Significa che anche da noi cresce l’interesse verso produzioni di un certo tipo. E’ sempre emozionante esibirsi nella propria terra ed è bello soprattutto far la propria parte nel dare forza al teatro calabrese”.

Terza volta in Calabria invece per Cilento, anche lui entusiasta ed in fervida attesa: “E’ un’emozione grande giocare in casa, nella mia terra è sempre bello, si vivono emozioni diverse. Tanto più che verranno la mia famiglia e tante persone care”. Fra i presenti, però, un’assenza che fa rumore per Fabio: “Questa volta sarà un po’ diverso per me perché nelle due tappe precedenti in Calabria c’era anche mio zio Francesco, quest’anno non ci sarà e quindi dedico a lui lo spettacolo perché non rivedere i suoi occhi in platea sarà difficile”.

Gli occhi di Danilo, oltre che volti al ricordo del suo primo fan, nonno Francesco, saranno invece per la fidanzata Valentina e per la sua famiglia: “Lei non vede La Divina da un po’ quindi sarà emozionante anche per lei, poi ci saranno anche la mia famiglia e i miei vecchi insegnanti di danza. Consiglio lo spettacolo a tutti, è un viaggio, un’esperienza da provare, per le tematiche trattate è davvero un’opera prettamente attuale”.

“Ci vediamo a Catanzaro. Vi aspettiamo numerosi”, concludono in coro.

DANILO CALABRESE

Trentuno anni, di Cosenza, comincia a danzare nel Centro Danza Ilaria Dima di Montalto Uffugo (CS). Può vantare diverse apparizioni televisive in produzioni importanti, da Uno Mattina in Famiglia su RaiUno a Pequenos Gigantes su Canale5, da Tu Si Que Vales a Domenica Live e Miss Italia. Ha fatto parte anche del cast del Festival della Valle d’Itria e del corpo di ballo dello spettacolo Musicals Stars a Vienna. Dal 2017 fa parte del cast de La Divina Commedia.

FABIO CILENTO

Venticinque anni, di Paola, dopo i primi passi di danza mossi presso l’ Expression Dance di Anna Di Blasi, con i maestri Gabriel Roman, Anna Di Biasi, Manolo Casalino, Massimiliano De Luca, approfondisce gli studi di tecnica accademica maschile presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma e arricchisce il suo bagaglio artistico perfezionandosi in stage con maestri di fama nazionale e internazionale. Dal 2017 partecipa a diverse trasmissioni televisive: nell’ordine: “Stasera Casa Mika”, “Music”, “L’anno che verrà”, e per gli spettacoli Rai di Massimo Ranieri “Qui e adesso” e “Tutti i sogni ancora in volo”. Dal 2020 Fabio fa parte del tour teatrale della “Divina Commedia Opera Musical”.