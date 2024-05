Cosenza, via la rotonda di viale della Repubblica. L’ex sindaco Occhiuto attacca: “rinasce l’era dei semafori”

COSENZA – “A Cosenza, il viale della Repubblica è testimone di un sorprendente ritorno al passato. Mentre altrove si diffondono rotatorie e corsie dedicate, qui rinasce l’era dei semafori”. Così scrive in un post sulla sua pagina facebook Mario Occhiuto, attualmente senatore ed ex sindaco di Cosenza.

“Le rotatorie riducono il traffico e gli ingorghi rispettivamente fino al 23% e al 37%, secondo le ricerche. La trasformazione di incroci con rotatorie ha portato a una diminuzione degli incidenti stradali dell’80%. Le rotatorie diminuiscono anche l’inquinamento: studi USA indicano cali significativi nelle emissioni di monossido di carbonio (-45%), biossido di azoto (-44%), biossido di carbonio (-34%) e idrocarburi (-40%). Inoltre, senza stop agli incroci, il consumo di carburante si riduce del 23-34%.La nostra esplorazione del passato non finisce qui: una piazza giochi per bambini cede il passo a una strada per veicoli e i parcheggi riemergono davanti alle ville comunali. E le piste ciclabili, quelle vitali vie verdi? Gradualmente scompaiono, lasciando spazio ai ricordi di un’epoca in cui l’automobile dominava. In questa rievocazione, Cosenza intreccia passato e presente in un racconto urbano che ci invita a riflettere su come ogni scelta architettonica è anche una scelta di vita”.