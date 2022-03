Covid: in Italia aumenta ancora l’Rt. In Calabria la più alta crescita dei ricoveri e incidenza oltre 1000

I nuovi indicatori decisionali del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute indicano che sale ancora l’incidenza dei casi di Covid-19 in Italia: questa settimana è pari a 725 casi su 100mila abitanti rispetto a 510 della scorsa settimana.

L’indice di trasmissibilità Rt sale invece a 0,94 da 0,84.

Terapie intensive meno piene mentre resta stabile l’occupazione dei reparti ordinari da parte di pazienti Covid. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 4,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 17 marzo) contro il 5,5% della scorsa settimana (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 10 marzo).

Stabile il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale al 12,9% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 17 marzo) rispetto al 12,9% della settimana precedente (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 10 marzo).

“Non c’è dubbio che stiamo vedendo un aumento dei contagi, però fortunatamente ciò che non aumenta è la pressione nei nostri ospedali. Sia nei ricoveri ordinari che nelle terapie intensive e questo è un elemento fondamentale perché permette alle nostre strutture ospedaliere di riprendere e continuare con l’attività ordinaria e provare a recuperare quel pregresso che si è accumulato in questi due anni di pandemia”. Lo dice il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

Calabria prima per crescita dei ricoveri nei reparti ordinari

Questa settimana 9 Regioni sono sopra la soglia di allerta del 15% per l’occupazione dei reparti da parte di pazienti Covid. Sono: Abruzzo (19%); Basilicata (23,4%); Calabria (31,3%, con un aumento medio di circa 0.57% al giorno); Lazio (16,1%); Marche (16,4%); Puglia (18,8%); Sardegna (21%); Sicilia (23,3%); Umbria (27,6%). Nessuna Regione supera invece la soglia di allerta del 10% per l’occupazione delle terapie intensive.

In Calabria l‘incidenza negli ultimi sette giorni è di 1.030 casi per 100.000 abitanti

In Umbria l’occupazione dei reparti ordinari è di circa il 28%, con un aumento medio di circa lo 0.64% al giorno e l’incidenza è di 1.550 casi a settimana per 100.000 abitanti. Altre regioni nelle quali si rilevano incrementi sono: Sicilia (occupazione dei reparti ordinari al 23% con un aumento medio giornalieri dello 0.31%, incidenza 910), Puglia (19%, 0.08%, 1.020), Toscana (13%, 0.15%, 830) e Lombardia (8%, 0.18%, 450); in Sardegna sono in aumento sia i reparti ordinari (21% e 0.31% al giorno), sia le terapie intensive (9% e 0.18% al giorno), con 840 casi a settimana per 100.000 abitanti; situazione analoga per la Campania, col 14%, 0.09% al giorno nei reparti ordinari, e il 6%, 0.41% al giorno per le terapie intensive, con 740 casi a settimana per 100.000 abitanti; nella provincia autonoma di Bolzano le terapie intensive sono in crescita (5%, 0.69% al giorno) e i nuovi casi a settimana sono 800 per 100.000 abitanti).