Covid Calabria: quasi 3mila nuovi casi, più di mille solo nel cosentino

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.491.455 (+13.301).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 259.086 (+2.984) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 5.152 (67 in reparto, 6 in terapia intensiva, 5.079 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28.212 (27.968 guariti, 244 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 23.187 (119 in reparto, 1 in terapia intensiva, 23.067 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 37.260 (36.314 guariti, 946 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 4.405 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.378 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22.164 (21.972 guariti, 192 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 12.821 (128 in reparto, 8 in terapia intensiva, 12.685 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 93630 (92966 guariti, 664 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 14.602 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 14.586 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15688 (15530 guariti, 158 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 1124 nuovi soggetti positivi di cui 8 fuori regione. Inoltre, precisa che dei tre decessi comunicati oggi uno risale al 28/02/2022.

L’ASP di Catanzaro comunica 496 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

L’ASP di Vibo Valentia comunica 259 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

BOLLETTINO 18 MARZO

Tamponi effettuati 2.491.455 (+13.301). Percentuale dei tamponi positivi al 22,43%

Casi Totali: 259.086 (+2.984)

Catanzaro 33.364 (+495)

Cosenza 60.447 (+1116)

Crotone 26.569 (+334)

Reggio Calabria 106.451 (+771)

Vibo Valentia 30.290 (+258)

Altra Regione o Stato Estero 1.965 (+10)

Guariti: 196.356 (+1.210)

Catanzaro 27.968 (+327)

Cosenza 36.314 (+86)

Crotone 21.972 (+456)

Reggio Calabria 92.966 (+306)

Vibo Valentia 15.530 (+30)

Altra Regione o Stato Estero 1.606 (+5)

Deceduti: 2.216 (+8)

Catanzaro 244 (+2)

Cosenza 946 (+3)

Crotone 192 (0)

Reggio Calabria 664 (+3)

Vibo Valentia 158 (0)

Altra Regione o Stato Estero 12 (0)

Attualmente Positivi: 60.514 (+1.766)

Catanzaro 5.152 (+166)

Cosenza 23.187 (+1027)

Crotone 4.405 (-122)

Reggio Calabria 12.821 (+462)

Vibo Valentia 14.602 (+228)

Altra Regione o Stato Estero 347 (+5)

– In Isolamento: 60.140 (+1.753)

Catanzaro 5.079 (+167)

Cosenza 23.067 (+1021)

Crotone 4.378 (-123)

Reggio Calabria 12.685 (+459)

Vibo Valentia 14.586 (+224)

Altra Regione o Stato Estero 345 (+5)

– In Reparto: 359 (+12)

Catanzaro 67 (0)

Cosenza 119 (+6)

Crotone 27 (+1)

Reggio Calabria 128 (+1)

Vibo Valentia 16 (+4)

Altra Regione o Stato Estero 2 (0)

– In Rianimazione: 15 (+1)

Catanzaro 6 (-1)

Cosenza 1 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 8 (+2)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)