Covid, Zuccatelli dà le dimissioni: «Me lo ha chiesto il Ministro Speranza»

COSENZA – Dopo giorni di polemiche infuocate sulla sanità calabrese in emergenza pandemica, tra Commissari dimissionari, Commissari confermati e non graditi, ecco che il Governo prende una posizione. Dopo aver nominato Giuseppe Zuccatelli, ex commissario straordinario delle due aziende ospedaliere catanzaresi Pugliese Ciaccio e il policlinico Mater Domini, per coordinare la sanità in Calabria, il ministro della Salute Speranza chiede le sue dimissioni.

È s uc cesso questa mattina, così come annunciato dal manager romagnolo durante le interviste rilasciate alla stampa. Giuseppe Zuccatelli ha rassegnato le sue dimissioni.

Si apre così un nuovo scenario sui papabili candidati a sedere sulla poltrona per gestire la difficile situazione sanitaria calabrese. In queste ore il Consiglio dei Ministri è riunito per trovare il nome di un nuovo professionista.