Elezioni, alle ore 12 in Calabria affluenza in calo al 12%. Cosenza al 16%

COSENZA – Urne aperte dalle 7 di questa mattina per votare il nuovo premier italiano. Secondo i dati aggiornati in tempo reali sul sito di eligendo , In Calabria, il dato di affluenza resta il più basso di tutte le regioni italiane insieme alla Campania. Alle ore 12, infatti, nella nostra regione hanno votato quasi l’12,74% degli aventi diritto al voto rispetto all’14,46% delle precedenti consultazioni. La Provincia di Catanzaro è quella con l’affluenza più alta al 14,01%, seguita da quella di Cosenza al 13,53%, Vibo Valentia al 12,29% e Crotone al 12,18. Ultima la provincia di Reggio Calabria al 11,4%

Ci sono da eleggere 13 deputati e sei senatori, numeri notevolmente inferiori rispetto alle elezioni precedenti, dopo la riduzione dei parlamentari, quando i rappresentanti a Montecitorio ed a Palazzo Madama erano, rispettivamente, venti a dieci.I candidati alla Camera nelle elezioni odierne sono, complessivamente, 146, mentre quelli al Senato sono 101. Si vota fino alle 23.