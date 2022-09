Covid in Calabria: nuovi casi stabili ma aumentano i ricoveri. Nessuna vittima, pochi guariti

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3765611 (+2.672).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 553948 (+467) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2387 (21 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2363 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 92058 (91678 guariti, 380 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 30535 (54 in reparto, 0 in terapia intensiva, 30481 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 127450 (126154 guariti, 1296 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 404 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 400 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 54934 (54669 guariti, 265 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1788 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1766 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 188746 (187890 guariti, 856 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 560 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 547 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 48169 (47983 guariti, 186 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 97 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 222 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

BOLLETTINO 25 SETTEMBRE 2022

Tamponi effettuati 3.765.611 (+2.672). Percentuale dei tamponi positivi: 17,48%

Casi Totali: 553.948 (+467)

Catanzaro 94.445 (+95)

Cosenza 157.985 (+221)

Crotone 55.338 (+7)

Reggio Calabria 190.534 (+103)

Vibo Valentia 48.729 (+38)

Altra Regione o Stato Estero 6.917 (+3)

Guariti: 513.136 (+261)

Catanzaro 91.678 (+133)

Cosenza 126.154 (+2)

Crotone 54.669 (+10)

Reggio Calabria 187.890 (+75)

Vibo Valentia 47.983 (+37)

Altra Regione o Stato Estero 4.762 (+4)

Deceduti: 3.001 (0)

Catanzaro 380 (0)

Cosenza 1.296 (0)

Crotone 265 (0)

Reggio Calabria 856 (0)

Vibo Valentia 186 (0)

Altra Regione o Stato Estero 18 (0)

Attualmente Positivi: 37.811 (+206)

Catanzaro 2.387 (-38)

Cosenza 30.535 (+219)

Crotone 404 (-3)

Reggio Calabria 1.788 (+28)

Vibo Valentia 560 (+1)

Altra Regione o Stato Estero 2.137 (-1)

– In Isolamento: 37.691 (+202)

Catanzaro 2.363 (-41)

Cosenza 30.481 (+219)

Crotone 400 (-3)

Reggio Calabria 1.766 (+27)

Vibo Valentia 547 (+1)

Altra Regione o Stato Estero 2.134 (-1)

– In Reparto: 116 (+4)

Catanzaro 21 (+3)

Cosenza 54 (0)

Crotone 4 (0)

Reggio Calabria 22 (+1)

Vibo Valentia 13 (0)

Altra Regione o Stato Estero 2 (0)

– In Rianimazione: 4 (0)

Catanzaro 3 (0)

Cosenza 0 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 0 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1 (0)