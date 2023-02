Fuscaldo, RFI interverrà sull’erosione costiera: inibito l’accesso alle abitazioni

“La stessa società ha palesato la propria disponibilità ad avviare immediatamente tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza, avvertendo, però, l’opportunità che i lavori potessero svolgersi in condizione di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda la presenza di fabbricati sull’area interessata”, scrive in una nota l’amministrazione comunale.

Per tale motivo, il sindaco ha ordinato l’inibizione dell’accesso alle abitazioni insistenti nella zona, fino al completamento dei lavori di messa in sicurezza. Dopo anni di attesa, i residenti di località Castelluccio-Maddalena vedranno le proprie abitazioni messe finalmente in sicurezza rispetto al pericoloso avanzare del mare”.