Il calabrese Rosario Stanizzi nominato vicedirettore AGI, la prestigiosa agenzia di stampa

ROMA – La nomina è arrivata mercoledì scorso su input di Rita Lofano che, a marzo, ha assunto la direzione responsabile dell’agenzia. Da lunedì prossimo, pertanto, Rosario Stanizzi andrà a rafforzare la cabina di regìa di una delle più importanti agenzie di stampa italiane, con redazioni in tutto il Paese e anche nelle principali capitali d’Europa e del mondo.

A Rosario Stanizzi sono state assegnate, dalla direttrice Lofano, deleghe di primaria importanza che impattano in maniera pregnante con la qualità dell’informazione fornita, a decine di testate italiane ed estere, dall’Agi. Rosario Stanizzi, 57 anni, è nato in provincia di Catanzaro, a Cropani; è giornalista professionista dal 23 settembre 1994 ed è iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Calabria. Del Consiglio regionale dell’Ordine e del suo Direttivo fa parte da anni in qualità di Tesoriere. Impegnato anche sul fronte sindacale, Rosario Stanizzi è stato componente del Comitato di redazione dell’Agenzia Italia e vicesegretario vicario del Sindacato Giornalisti della Calabria. Dopo gli studi liceali e universitari Rosario Stanizzi è stato assunto nel 1992 dal GIORNALE DI CALABRIA come praticante; diventato professionista è stato per molti anni redattore e poi redattore capo del giornale. In contemporanea ha collaborato con Radio Catanzaro-RTC 104, con RTC-Telecalabria, e con importanti testate nazionali come Il Mattino di Napoli e Panorama. E’ stato poi assunto dall’Agenzia Italia nella redazione regionale di Catanzaro diventando prima vice e poi caposervizio. Chiamato nella sede centrale dell’Agenzia a Roma, dal settembre 2021 ha guidato i settori cronaca, Regioni, sport e spettacolo, Desk politico.

“La nomina di Rosario Stanizzi a vicedirettore dell’Agi mi riempie di gioia e di soddisfazione. Le qualità di Rosario, come giornalista e anche come persona, sono da tutti ben conosciute. Personalmente -afferma Giuseppe Soluri, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria- sono orgoglioso del fatto che sia nato e cresciuto, come giornalista, nel giornale che dirigo dal 1985. Il Giornale di Calabria è stato certamente, per Rosario, una fucina importante in cui ha maturato una vasta e multiforme esperienza. Ma non sarebbe bastato se lui non avesse aggiunto, di suo, una grande passione, una non comune capacità di gestione dei problemi e dei rapporti, un fiuto fondamentale rispetto alle caratteristiche e all’importanza delle notizie, un assoluto rispetto per le regole della nostra professione. Come presidente dell’Ordine sono altresì orgoglioso di avere da sempre nella ‘squadra’ un professionista serio e preparato oltre che una persona di assoluto spessore umano. A Rosario, da tutto i colleghi del Consiglio dell’Ordine, giungano i complimenti più sinceri Sono sicuro -conclude Giuseppe Soluri- che questo ennesimo importante riconoscimento sarà, per Rosario Stanizzi, solo una tappa di una carriera già assai gratificante ma che gli darà altre, ulteriori, grandi soddisfazioni”.