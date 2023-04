Acri, sul palco dell’anfiteatro romano arriva anche Fabri Fibra

Continua ad arricchirsi il cartellone degli eventi di musica che si svolgeranno nell’estate all’anfiteatro romano di Acri (Cs). Dopo gli annunci dei giorni scorsi dei concerti dei Modà (10 giugno), di Gigi D’Alessio (11 agosto) e di Piero Pelù (19 agosto), è stata ufficializzata anche la data di Fabri Fibra, che si esibirà il prossimo 1 agosto.

Dopo il successo dello scorso anno, segnato dal ritorno discografico con l’album “Caos” (certificato doppio Platino) e il successivo tour, Fabri Fibra è infatti pronto per tornare sul palco per un tour che prenderà il via il prossimo 11 giugno da Campobasso per poi proseguire durante l’estate in giro per tutta l’Italia facendo tappa nei principali festival estivi, tra cui quello di Acri.

Durante questa lunga serie di live, Fabri Fibra e il suo “fidato” DJ Double S avranno modo di presentare al pubblico una scaletta completamente rinnovata che da una parte non lascerà fuori i successi che hanno segnato la ventennale carriera del rapper italiano (“Applausi per Fibra”, “Pamplona” e “Tranne te”, per citarne alcuni) e dall’altra accoglieranno i brani che hanno segnato l’ultimo fortunato anno dell’artista della parola, brani come “Propaganda” (singolo Doppio Platino), “Stelle” (certificato Oro) e “Caos” (Platino) tratti dall’ultimo album che si intitola proprio come il singolo con Madame e Lazza “Caos”.

Formula che vince non si cambia, potremmo dire, e Fibra lo aveva dichiarato chiaramente lo scorso anno: «Per me un concerto rap è quello dove sul palco ci sono solo due elementi: il DJ e un microfono».

Sul palco Fibra e Double S non fanno rimpiangere in nessun modo né una band né nessun altro apparato scenico, invitando il pubblico a partecipare con loro, sera dopo sera, ad una vera e propria liturgia di quasi due ore dove il rapper cerimoniere snocciola canzone dopo canzone i successi della sua ventennale carriera.

I biglietti per assistere al concerto sono già disponibili in prevendita attraverso i consueti circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria ed Etes.