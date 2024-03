Il Centro per l’impiego di Corigliano-Rossano presenta accordo di rete per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro

Continua l’impegno della Regione Calabria, attraverso i centri per l’Impiego del Dipartimento Lavoro, nell’ambito dell’orientamento, dell’incrocio domanda/offerta e della transizione scuola – lavoro. In questa cornice si inserisce il progetto regionale “Insieme creiamo il futuro” che, lanciato alla fine del 2023 e già avviato in diverse realtà calabresi, anche tenendo conto delle specificità del proprio territorio, si caratterizza come un nuovo strumento per contrastare sin dai banchi di scuola il lavoro sommerso e non regolamentato.

Il progetto diventerà realtà anche a Corigliano Rossano grazie al Centro per l’impiego del territorio che il prossimo 13 marzo firmerà l’accordo di partenariato, propedeutico alla realizzazione di laboratori mirati per l’orientamento al lavoro per gli studenti delle quinte classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, con l’istituto di Istruzione Secondaria “E. Majorana”, Sviluppo Lavoro Italia Spa e l’Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro di Cosenza. I primi a poterne beneficiare saranno le studentesse e gli studenti delle ultime classi dell’istituto Professionale-Alberghiero “Ettore Majorana” di Rossano, che potranno così misurare i propri sogni e le proprie aspettative con le sfide del futuro e del mercato del lavoro.

Alla presentazione, in programma presso i locali dell’istituto scolastico sito in contrada Frasso, a Rossano, interverranno l’assessore regionale alle Politiche del lavoro e della formazione professionale, Giovanni Calabrese, il dirigente del Settore Funzioni Territoriali Centri per l’impiego – Attuazione politiche ed inclusive Area Nord, Giovanni Pulvirenti, il dirigente U.O.A. Monitoraggio ed Attuazione Misure FSE Programmazione 21-27, Cosimo Cuomo, il responsabile territoriale per Campania-Calabria Sviluppo Lavoro Italia Spa, Michele Raccuglia, la presidente dell’Ordine provinciale dei Consulenti del lavoro, Fabiola Via, la presidente della Terza Commissione consiliare ‘Sanità, Attività sociali, culturali e formative’, Pasqualina Straface, e, a far gli onori di casa, il dirigente scolastico Saverio Madera. Introdurrà il progetto per la sua applicazione nel contesto territoriale Francesco Filomia, responsabile del Centro per l’impiego di Corigliano Rossano. Modera Leonardo Graziano, funzionario dello stesso CpI.