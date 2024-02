Il Centro per l’impiego di Cosenza per la promozione dei tirocini di inclusione sociale

La Regione Calabria, attraverso i centri per l’impiego è impegnata fattivamente nel ruolo di governance territoriale, nell’ambito dell’orientamento, dello scouting, dell’incrocio domanda/offerta e promuove la transizione scuola – lavoro. In questa cornice si inserisce la giornata di approfondimento organizzata dal Centro per l’Impiego di Cosenza dal titolo “IL CENTRO PER L’IMPIEGO AL SERVIZIO DEL TERRITORIO”, in programma giovedì 8 febbraio 2024 al Salone degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza – Piazza XV Marzo, a partire dalle ore 9:30.

All’incontro prenderanno parte in rappresentanza della Regione Calabria l’assessore regionale alla Politiche per il lavoro e la formazione professionale, Giovanni Calabrese, il dirigente generale del Dipartimento Lavoro Roberto Cosentino, il dirigente di Settore per le Funzioni territoriali – Centri per l’Impiego Area Nord Calabria Giovanni Pulvirenti eil dirigente UOA Monitoraggio ed attuazione misure FSE Programmazione 2021-2027, Cosimo Cuomo.

A far gli onori di casa Rosaria Succurro, presidente della Provincia di Cosenza.

L’importanza della rete territoriale per le politiche del lavoro sarà introdotta da Giovanni Cuconato, responsabile del Centro per l’impiego di Cosenza. La manifestazione sarà strutturata in due distinti momenti.

La prima parte sarà dedicata alla presentazione dei Tirocini di Inclusione Sociale, previsti dall’Avviso 3 del Programma Garanzia Occupabilità Lavoratori – GOL che costituiscono un’opportunità significativa per le aziende del territorio di accogliere come tirocinanti soggetti svantaggiati presi in carico dai servizi sociali e/o sanitari. Fra gli interventi Pasquale Capicotto, funzionario Regione Calabria, Fabiola Via, presidente dell’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Cosenza e, in rappresentanza di Anpal Servizi S.p.A. per Campania e Calabria, Michele Raccuglia.

La seconda parte, a partire dalle ore 11.30, dal titolo “Insieme creiamo il futuro – Cosenza”, sarà invece incentrata sul rafforzamento della rete territoriale rivolta a facilitare il processo di transizione scuola-lavoro e avrà come momento cardine la sottoscrizione dell’accordo operativo di partenariato tra 4 Istituti scolastici della città, l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro, il Centro per l’Impiego di Cosenza e Anpal Servizi. All’evento presenzieranno le dirigenti delle scuole che hanno aderito all’accordo di rete: Graziella Cammalleri (IIS Mancini – Tommasi), Rosita Paradiso (Polo Brutium), Rossana Perri (IIS Lucrezia Della Valle), Rosanna Rizzo (Liceo Scientifico Fermi) e una rappresentanza di studenti e orientatori scolastici.

Al termine di entrambe le sezioni è previsto un momento di confronto e dibattito con i sei ambiti sociali di competenza del centro per l’Impiego: Cosenza, Rende, Montalto Uffugo, Rogliano, San Giovanni in Fiore, Acri.