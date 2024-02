Il Comune di Acri prova a chiudere per la realizzazione del penitenziario. Il sindaco Capalbo incontra il vice ministro della giustizia

Si è svolto questo pomeriggio l’incontro al Ministero della Giustizia fra i vertici dell’Amministrazione Comunale di Acri, che hanno presentato la proposta progettuale per la realizzazione di un Istituto penitenziario, ed il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto che dal canto suo ha apprezzato molto il progetto, definendolo innovativo in virtù della previsione della realizzazione del Polo Universitario penitenziario annesso all’Istituto.

“La proposta elaborata dall’Amministrazione comunale di Acri – spiega il sindaco Pino Capalbo – sarà trasmessa agli Uffici competenti, ma nel frattempo incontreremo – assieme alla rappresentanza del Gruppo consigliare del Comune di Acri – il Presidente di Regione Calabria On. Roberto Occhiuto, in modo tale che la proposta venga condivisa a più livelli possibili.

Ringrazio il Gruppo consiliare di Forza Italia di Acri e i Consiglieri di minoranza del Comune di Acri Giuseppe Intrieri e Natale Zanfini per la loro presenza e per il supporto dato e che daranno, affinché il progetto, elaborato dall’Amministrazione comunale di Acri, diventi realtà: quando si tratta di creare condizioni di sviluppo per la nostra comunità la condivisione è un atto di alto senso di responsabilità, che ci porta a superare le differenze partitiche.

Un ringraziamento particolare ai progettisti Ing. Nicoletti e Ing. Lamirata, rispettivamente responsabile Settore PNRR e responsabile Settore Lavori Pubblici del Comune di Acri”, conclude Capalbo.