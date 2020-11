Il sindaco di Laganadi (Rc) annuncia: “Sono positivo al Covid, è tutto sotto controllo”

Ha utilizzato i profili social ufficiali del Comune di Laganadi, centro aspromontano della provincia di Reggio Calabria, il Sindaco Michele Spadaro per comunicare ai suoi concittadini la propria positività al coronavirus.

“Buongiorno a tutti – scrive il primo cittadino nel suo messaggio – Mi preme comunicarvi che a seguito di un tampone effettuato sono risultato positivo al COVID-19. Fortunatamente sto bene, con pochi sintomi, paragonabili ad un’influenza.

Sono già in isolamento e lo sarò per il tutto il tempo necessario a garantire la salvaguardia della salute dei miei cari e di tutte le persone chi mi circondano”.

Il Sindaco ha voluto, quindi, rassicurare la cittadinanza: “Seguirò da casa gli sviluppi della pandemia e l’azione amministrativa, continuando a dare supporto come sempre. Continua il lavoro di squadra tra me, la giunta e l’intera amministrazione, con gli uffici e i dipendenti comunali; non vi sarà alcuna interruzione e, anzi, siamo in contatto continuo per proseguire nel lavoro quotidiano per la nostra comunità. E’ tutto sotto controllo. Sono e sarò sempre reperibile. Potrete chiamarmi e contattarmi per qualsiasi esigenza, necessità e chiarimento”.

“Vi ricordo, in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, – ha concluso – l’importanza del rispettare le regole fondamentali: mantenere le distanze, indossare la mascherina e lavarsi spesso le mani. Un abbraccio. Il Sindaco Michele Spadaro”.