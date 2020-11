COSENZA – Quattrocento sindaci calabresi si trovano a Roma per un sit in davanti a Palazzo Chigi. Una delegazione degli stessi intorno alle 15 sarà ricevuta dal premier Conte per chiedere al Governo l’azzeramento del debito sanitario e la fine del commissariamento della sanità calabrese che dura da 11 anni.

Notizia in aggiornamento