In Calabria tamponi gratis per tutti gli studenti (anche delle scuole primarie)

CATANZARO – “La Regione informa che, con apposito Decreto Legge, la funzionalità per la richiesta di tamponi gratuiti é stata resa disponibile anche per le scuole primarie”. Lo afferma il vicepresidente della Giunta, con delega all’Istruzione, Giusi Princi, rivolgendosi “alla popolazione scolastica e alle famiglie degli studenti calabresi” e comunicando che “il Decreto legge n.4-22, già dal 27 gennaio scorso, estende anche alle scuole primarie le misure di sostegno anti-Covid, così come adottato per gli istituti secondari di primo e secondo grado”.

“La famiglia dell’alunno, una volta informata che il congiunto è un contatto scolastico confermato di caso Sars-Cov2 – dice ancora il vicepresidente Princi – può contattare il proprio pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale affinché provveda direttamente ad effettuare il tampone allo studente oppure a rilasciare idonea prescrizione per l’effettuazione del test gratuito in una farmacia o in una struttura sanitaria riconosciuta”..