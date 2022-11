Montalto, da lunedì sarà attivo il sistema di rilevamento della velocità media

MONTALTO (CS) – Da Lunedi 28 novembre sarà attivo il sistema di rilevamento della velocità media. Così scrive il primo cittadino di Montalto, Pietro Caracciolo che dalla propria pagina facebook specifica quali saranno le modalità e gli obiettivi del nuovo sistema tutor stradale:

– Nel primo tratto lungo circa 1 km, ovvero da Via Mascagni all’incrocio con Via Cozzo di Spirito, la velocità media consentita sarà 50 km/h;

– Nel secondo tratto lungo circa 1,9 km, ovvero dall’incrocio con Via Cozzo di Spirito a Via Telesio, la velocità media consentita sarà 70 km/h.

– L’obiettivo che l’amministrazione vuole perseguire è esclusivamente la sicurezza stradale e la serenità degli abitanti della zona;

– Troppo spesso questi luoghi sono stati teatro di incidenti stradali, purtroppo anche mortali, la cui causa è stata sempre l’alta velocità;

– Il sistema Tutor sarà uno strumento in dotazione al comando di Polizia Municipale, per il momento in fase sperimentale della durata di 6 mesi, per contrastare il potenziale pericolo alla incolumità dettato dall’alta velocità;

– È soddisfacente constatare come, anche prima dell’attivazione del sistema di rilevamento, la velocità media di percorrenza dei tratti interessati sia notevolmente diminuita.