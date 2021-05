Montalto, scomparso 27enne: è il figlio di Aiello, ex candidato alle Regionali

SETTIMO DI MONTALTO (CS) – Non si hanno più notizie di Giuseppe Aiello, 27 anni, che nel pomeriggio di ieri è uscito da casa a Settimo di Montalto ma non ha più fatto rientro nella sua abitazione. I familiari, dopo che non lo hanno visto rientrare ieri sera, hanno presentato la denuncia ai carabinieri della Compagnia di Rende e prontamente sono scattare le ricerche in corso, con il supporto anche dei vigili del fuoco di Cosenza

Alto 1,80 centimetri, al momento della scomparsa, secondo quanto si apprende, indossava un casco nero, un giubbetto con un cappuccio modello K-Way di colore rosso-blu e scarpe da tennis bianche. Il giovane è uscito a bordo di uno scooter vespa 250 di colore rosso targata DB15954. Il padre del ragazzo, che in queste ore sta seguendo le ricerche, è il professore Francesco Aiello, docente di Economia all’Università della Calabria, nonché candidato alla poltrona di presidente della Regione (con il Movimento 5 Stelle) alle scorse regionali. Chi lo avesse visto può segnalarlo ai carabinieri.