Nuova base Ryanair in Calabria, Occhiuto: “è un evento storico”

CATANZARO – “’Apriremo due nuove basi, una a Reggio Calabria, è un evento storico’. Non lo dico io ma l’amministratore delegato di Ryanair oggi su ‘Repubblica’. Tra qualche settimana verranno i vertici di Ryanair a presentare le nuove rotte che la compagnia aerea ha deciso di mettere in Calabria, prevalentemente dall’aeroporto di Reggio ma che riguarderanno anche gli altri scali calabresi. Quello di Reggio però diventa anche hub di Ryanair”.

Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un video pubblicato sui social.

“Quando i vertici di Ryanair sono venuti in Calabria un anno fa mi parlarono della possibilità di inserire qualche nuova rotta dall’aeroporto di Lamezia, ma non pensavano ancora a Reggio Calabria. Io gli parlai invece soprattutto dello scalo di Reggio perché credo possa essere davvero l’aeroporto dello Stretto e attrarre anche l’utenza della Sicilia orientale.

Sono molto contento che se ne siano convinti e così nelle prossime settimane annunceremo anche le rotte Ryanair che riguarderanno l’aeroporto reggino: quattro italiane e quattro collegamenti europei. È stato un lavoro molto duro ma è così che si ottengono i risultati, convincendo chi deve investire in Calabria che in questa regione si può farlo. Ed è un lavoro che è stato fatto anche quando leggevo sulla stampa ingiuste critiche come ‘gli annunci sugli aeroporti’.

Io non faccio annunci, cerco solo di produrre fatti, e se Reggio Calabria diventa hub di Ryanair – come dice l’amministratore delegato della compagnia – è un evento storico”.