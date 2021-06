Open day maturandi e ragazzi III media: vaccinazioni con Pfizer fino a domenica

CATANZARO – Dopo che i dubbi sollevati in questi giorni dai virologi sulla somministrazione dei vaccini AstraZeneca (consigliato agli over 60) e J&J ai più giovani, la Protezione Civile Calabria ribadisce che “per i giovani verrà somministrato esclusivamente Pfizer”.

Vaccini fino a domenica 13 giugno

“Sino a domenica 13 giugno i maturandi, i ragazzi della terza media e i docenti in commissione d’esame potranno accedere alla vaccinazione senza necessità di prenotazione. Basterà solo essere muniti di un modello di autocertificazione che attesti la proprio condizione – firmata dai genitori in caso di minore – e della copia di un documento di identità. Si ribadisce che per i giovani viene somministrato esclusivamente il vaccino Pfizer.