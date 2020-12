Ordinanze Speranza: la Calabria resta arancione

COSENZA – Come ogni venerdì, appresi i dati del monitoraggio dell’Iss, ecco che arrivano i cambi di colore delle regioni italiane, come previsto in una delle 3 nuove ordinanze che il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà sulla base dei dati della Cabina di Regia tenutasi oggi.

In particolare Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria passano da area arancione ad area gialla.

Inoltre sono rinnovate le misure restrittive vigenti relative alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte, per cui le stesse Piemonte Lombardia, Calabria e Basilicata restano arancioni come dalla scorsa settimana.

L’Abruzzo rimane in fascia rossa. Campania, Toscana, Valle D’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano passano da area rossa ad area arancione.

Le ordinanze saranno in vigore dal 6 dicembre.