Ordine dei Giornalisti Calabria: ecco i seminari di formazione a Rende e Catanzaro alla presenza del presidente presidente nazionale dell’Ordine, Carlo Bartoli

COSENZA – Ci sono ancora posti disponibili ai due corsi in presenza per giornalisti in programma il 16 e 17 marzo a Catanzaro e a Rende. Gli argomenti trattati saranno “Il diritto di cronaca e il giornalismo digitale. L’informazione di fronte al suicidio – Il giornalismo tra etica e diritto – La deontologia come elemento distintivo per un giornalismo di qualità”.

Sarà presente il presidente nazionale dell’Ordine, Carlo Bartoli, invitato dal Circolo della Stampa Maria Rosaria Sessa mesi fa.

E’ possibile iscriversi su www.formazionegiornalisti.it.