Cosenza, sequestro di droga e armi: arrestato 18enne – (VIDEO)

COSENZA – A Cosenza, i Carabinieri della locale Compagnia, con il supporto di un’unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Vibo Valentia, durante un servizio di controllo straordinario del territorio, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 18enne del posto per detenzione illegale di un’arma comune da sparo clandestina.

Al riguardo, si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile), al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che è stato, in particolare, trovato in possesso, a seguito perquisizione personale e domiciliare, di una pistola cal. 6.35, con matricola abrasa. Su disposizione del Magistrato di Turno della Procura della Repubblica di Cosenza, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del giudizio direttissimo.

Nel medesimo contesto operativo, veniva rinvenuto e sequestrato, nei confronti di ignoti, complessivamente circa 1 kg. di hashish suddiviso in 10 panetti e 2 pistole revolver prive di contrassegni matricolari.

Le armi e lo stupefacente saranno sottoposti ad accertamenti tecnici, per quanto riguarda le armi anche per verificare se siano state utilizzate per recenti fatti delittuosi.