“Primavera in Unical”: martedì 21 marzo partono gli “open days”

RENDE (CS) – La “Primavera in Unical”, quest’anno, darà il via alle attività di orientamento con gli “open days”, rivolti a chiunque volesse conoscere le strutture, i servizi e le attività dell’Università della Calabria.

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso il Centro Congressi “Beniamino Andreatta”, infatti, sarà possibile visitare gli stand dei dipartimenti e delle strutture dell’Ateneo per ottenere informazioni sui corsi di studio e sui servizi offerti, quali il counselling, il servizio disabilità, i servizi didattici e di mobilità internazionale e quelli relativi al diritto allo studio. Sono già più di 20 gli istituti scolastici ed oltre 1500 gli studenti che hanno prenotato la partecipazione a questa prima giornata di orientamento.

Potranno essere richiesti dettagli sul bando aperto di ammissione anticipata ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico per il prossimo anno accademico, che in base ai risultati dei Tolc (Test on line Cisia), dà la possibilità di garantirsi subito il posto al corso prescelto. Il test deve essere prenotato nelle modalità indicate a questo link. La prima sessione dei Tolc all’Unical si svolgerà nelle giornate del 29, 30 e 31 marzo 2023.

“Primavera in Unical” promuove un primo contatto con la realtà universitaria, guidando i giovani nella scelta consapevole del percorso universitario più incline alle proprie aspirazioni ed attitudini.

Anche quest’anno, così come avvenuto in passato, è stato allestito uno spazio specifico dedicato alle famiglie, con l’obiettivo di promuovere il confronto, la riflessione, il dialogo e l’ascolto genitoriale, utile per sostenere i figli nella costruzione del loro progetto di vita individuale e professionale. Saranno presenti anche le associazioni studentesche che operano nel Campus. Per ulteriori informazioni e dettagli è possibile consultare il seguente link: https://www.unical.it/didattica/orientamento/contents/news/view/6866-primavera-in-unical/