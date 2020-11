Ospedale Acri, tra pochi giorni l’apertura del reparto Covid

ACRI (CS) – Oggi pomeriggio, nei locali della direzione sanitaria dell’ospedale civile “Beato Angelo” di Acri, si è tenuto un incontro operativo e organizzativo tra il commissario straordinario dell’Asp di Cosenza, Cinzia Bettelini, il direttore sanitario facente funzioni della struttura, Giacomo Cozzolino, il sindaco di Acri Pino Capalbo, il coordinatore infermieristico, Fausto Sposato, il dr. Sisto Milito, in rappresentanza del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp, Vincenzo Pignatari, responsabile dei percorsi Covid dell’Asp, e Rosa Greco, dell’economato dell’ospedale. «Presumibilmente giovedì 3 dicembre termineranno i lavori del nuovo reparto Covid per pazienti post acuti nel nostro Ospedale: 16 posti letto», ha dichiarato contestualmente il sindaco Capalbo. «Ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto quello che è un primo passo per il rilancio del presidio ospedaliero acrese: la stampa, gli onorevoli Aieta, Bevaqua, Guccione, Nico Stumpo e Morrone, la Senatrice Abate; il direttore sanitario FF Dott. Giacomo Cozzolino, il Dott. Fausto Sposato, il commissario ASP Dott.ssa Cinzia Bettelini, la Dott.ssa Rosa Greco, il Dott. Antonio Belcastro, il Dott. Sisto Milito; l’Amministrazione Comunale tutta, ma soprattutto i cittadini che mi hanno fatto sentire la loro vicinanza in questa legittima richiesta. La salute è un diritto costituzionalmente garantito».