Ospedale Castrovillari, arriva l’autorizzazione a processare i tamponi molecolari

CASTROVILLARI (CS) – Processamento dei TAMPONI ANTIGENICI presso l’Ospedale di Castrovillari. “Dopo due mail inoltrate per PEC, un esposto ed una diffida, finalmente arriva la risposta del Commissario Straordinario dell’ASP –Cinzia Bettelini- al nostro Comitato delle Associazioni, che continua ad impegnarsi – come sta facendo ormai da oltre otto anni – per l’Ospedale di Castrovillari e per il diritto alla salute delle nostre popolazioni”, scrive il comitato delle Associazioni a tutela della salute Ospedale di Castrovillari.

“La Commissaria dice di aver tempestivamente (ma solo a dicembre!) richiesto al Commissario per la Sanità regionale, Guido Longo, l’autorizzazione per processare i TAMPONI MOLECOLARI a Castrovillari. Cosa senz’altro utile, ma per la quale sono necessari tempi non rapidi, spazi, attrezzature e Personale al momento non disponibili, mentre i TAMPONI ANTIGENICI, FONDAMENTALI per il tracciamento dei soggetti infetti, sono eseguibili fin da subito e il “via libera” dipende solo dalla ASP”.

“Abbiamo ovviamente risposto alla Commissaria Bettelini che ben vengano i TAMPONI MOLECOLARI, quando sarà, ma che ora, subito, con la MASSIMA URGENZA, il Laboratorio DEVE, come chiediamo da tempo, poter processare i TAMPONI ANTIGENICI. Come, per altro, già si fa in altri Ospedali spoke della Calabria, al di fuori dell’ASP di Cosenza. Che essi rappresentino un presidio FONDAMENTALE è certificato anche dal Ministero della Salute e l’ASP di Cosenza NON PUO’ continuare a privare la nostra popolazione di questa opportunità che avrebbe DOVUTO ESSERE OPERATIVA FIN DALLA SCORSA PRIMAVERA”.

“Speriamo, adesso, che queste nostre continue sollecitazioni raggiungano lo scopo e che si passi finalmente a fatti concreti. Di certo, il nostro Comitato delle Associazioni non si stancherà di riproporre le NECESSITA’ di SALUTE della gente del nostro territorio”.