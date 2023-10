Ospedale di Cetraro, ritorna operativo il reparto di Ginecologia ma non il Punto Nascita

CETRARO (CS) – Torna attivo il reparto di Ginecologia e Ostetricia presso l’ospedale Iannelli di Cetraro. Da oggi, lunedì 16 ottobre, il servizio sarà h24 con turnazione del personale medico e paramedico e con la possibilità di ricovero per le donne con patologie ginecologiche.

Come specificato dalla comunicazione che l’Asp di Cosenza ha inviato al Comune di Cetraro, non sarà ancora attivo il Punto Nascita, pertanto non potranno essere ricoverate gestanti e donne pronte per il parto. “Le pazienti in stato di gravidanza a partire dalla 24esima settimana di gestazione – si legge nella nota – dovranno essere trasferite nei Punti Nascita degli altri ospedali”.

Il sindaco di Cetraro, Ermanno Cennamo su Facebook ha commentato: “lo avevamo anticipato nelle settimane scorse, assumendoci l’impegno di recarci presso l’azienda sanitaria provinciale per chiedere di consentire la piena operatività della Ginecologia. Grazie all’interlocuzione avviata da tempo con il direttore provinciale Antonello Graziano e sostenuta dalla commissione consiliare sulla sanità (Laura Losardo, Gabriella Luciani, Giuseppe Aieta, Angelo Aita, Maurizio Iozzi), presteranno servizio presso il reparto del nosocomio cetrarese nuovi medici a supporto dell’equipe guidata dal primario dott. Bruno Tucci”.