Scherma Club Corigliano in gran forma alla I Prova Gpg Interregionale in Campania

La Scherma Club Corigliano ottiene ottimi risultati al pala “Coscioni” di Nocera Inferiore (Sa). Nella prima prova interregionale Gpg under 14, pre-agonistica e promozionale riservata alle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Molise che si è svolta venerdì 13 e sabato 14 ottobre, la compagine dell’istruttrice Emanuela Bruno ha fatto registrare incoraggianti risultati.

Nella categoria Maschietto primo posto per Andrea Amatore, su ventidue aderenti, mentre Marialuisa Pirro (in foto sul podio), nella divisione Bambina, è salita sul podio in virtù del terzo posto conquistato, su diciotto ammesse. Nella categoria Ragazzi e Allievi, per un totale di cinquantaquattro iscritti, Lorenzo Abbruzzese si è classificato quindicesimo mentre Nicolò Siciliano si è piazzato trentaseiesimo. Per la categoria Prime lame-Esordienti buone esperienze di confronto e crescita per Michelangelo Aiello, Antonio Scalisi, Giuseppe Cavallaro e anche per Domenico Sapia alla sua prima esperienza assoluta in tale contesto. Ripartenza sicuramente positiva per il team schermistico coriglianese che, dopo lo stop forzato di questi ultimi anni, sta ripartendo al piccolo trotto lasciando intravedere in prospettiva futura già ottimi spiragli di crescita. «Siamo molto contenti- ha asserito l’istruttrice E. Bruno- per le prestazioni e i piazzamenti dei nostri giovani atleti. Dopo il campus eseguito a Pizzo Calabro e soprattutto dopo lo stop dello scorso anno, rinunciando a diverse gare, i risultati conseguiti a Nocera sono per noi un concreto rilancio. Pur non partecipando ad altre manifestazioni precedenti, raggiungere questi livelli non solo è motivo di gratificazione ma anche un grande iniezione di fiducia per il morale della nostra piccola ma dinamica realtà. Indice che il nostro vivaio sta lavorando bene e che proseguendo su questa strada potrà crescere e togliersi altre soddisfazioni». La Scherma Club Corigliano, da precisare, che è stata la prima associazione, nello jonico cosentino, a promuovere questa nota e nobile disciplina olimpica crescendo diversi talenti, oggi in altre realtà calabresi. Le nuove leve dell’allenatrice E. Bruno, tuttavia, rappresentano un nuovo punto di ascesa che contano attraverso impegno, dedizione e formazione di raccogliere le prossime sfide e ripresentarsi in pedana più motivati che mai. In cantiere la possibilità di partecipare già all’appuntamento di dicembre a Ravenna solo per alcune categorie.

Cr. Fiorent.